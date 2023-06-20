Telegram оштрафовали на 4 млн рублей

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Мессенджер Telegram получил штраф в размере 4 миллионов рублей из-за 32 каналов
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить 32 канала с публикациями запрещенной информации, передают «Известия».
Суд признал Telegram виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев сообщил, что представители Telegram не посещают судебные заседания, но оплачивают штрафы.
Согласно требованию первого заместителя генпрокурора, в Роскомнадзор поступило 32 уведомления с целью ограничения доступа к Telegram-каналам с недостоверной информацией о проведении СВО.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что должникам ограничат выезд за границу за 4 неуплаченных штрафа.
Суд признал Telegram виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев сообщил, что представители Telegram не посещают судебные заседания, но оплачивают штрафы.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что должникам ограничат выезд за границу за 4 неуплаченных штрафа.
Екатерина Коршунова