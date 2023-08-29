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Telegraph: Начальник полиции Лондона жёстко раскритиковал привычки своих подчинённых

29 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/palinchakjr

Начальник полиции Лондона заявил, что не потерпит того, что полицейские при исполнении становятся на колени перед активистами движения Black Lives Matter, носят флаги ЛГБТ и крепят к форме значки экологических движений. Об этом пишет британская Telegraph
Марк Роули, по сведениям газеты, назвал себя «довольно узко мыслящим» в этом вопросе и заявил, что единственными приемлемыми дополнениями к форме являются памятные маки, которые надевают в память о погибших во время войн.

«Носить мак осенью — это совершенно правильно, но не так уж много движений, к которым мы должны присоединяться… Существует очень мало инициатив, к которым следует привлекаться полиции», — привело издание слова Роули.


В отличие от своей предшественницы Крессиды Дик, при которой лондонские полицейские машины окрашивали в цвета флага ЛГБТ, Марк Роули подчеркнул, что всем «бобби» будет запрещено выражать поддержку идеям «культуры осознанности» (woke culture) во время службы, поскольку они должны быть «беспристрастными».

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#полицейские
#лгбт
#великобритания
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Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Кремля в Москве
29 августа 2023, 03:28

Фото: iStock/Sergei Ginak

В понедельник, 28 августа, Патриарх Кирилл освятил воссозданную икону Спаса Нерукотворного, расположенную на внутренней стороне Спасской башни Кремля в Москве. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что над воротами всех проездных башен московского Кремля исторически располагались иконы, которые особо почитают верующие и считают чудотворными. Однако в 1923 году надвратные иконы убрали с фасада.

Спустя сто лет, в 2023 году, были воссозданы семь надвратных икон. Эскизы воссоздаваемых образов с целью соблюдения исторической достоверности разрабатывались на основе рисунка 1860-х годов и фотографий начала 20 века.

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#москва
#икона
#кремль
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Exxon: Мировому сообществу не удастся сдержать глобальное потепление к 2050 году
29 августа 2023, 01:14

Фото: iStock/titoOnz

Мировому сообществу не удастся достаточно быстро сократить выбросы парниковых газов, чтобы ограничить к 2050 году глобальное потепление двумя градусами Цельсия. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на ежегодный обзор энергетического рынка компании Exxon Mobil.
В публикации говорится, что выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, к 2050 году уменьшатся до 25 млрд тонн, что на 25% ниже уровня, ожидаемого в текущем десятилетии — 34 млрд тонн. Но такие сокращения не помогут существенно ограничить глобальное потепление в рамках установленной Межправительственной группой экспертов по изменению климата при ООН цели в два градуса Цельсия.

Эксперты Exxon отметили, что одной из главных причин невозможности достижения цели стало значительное увеличение потребностей в ископаемом топливе на фоне быстрого экономического роста в развивающихся странах. Из-за этого возобновляемые источники энергии к 2050 году все еще не будут играть в мировом энергетическом секторе ведущую роль, даже при пятикратном увеличении их доли.

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#эксперты
#специалисты
#оон
#экология
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The Guardian: 66-летняя британка стала старейшим рэпером мира
29 августа 2023, 00:23

Фото: iStock/Venerala

66-летняя британка Джой Франс стала старейшим батл-рэпером в мире, начав свою музыкальную карьеру уже на пенсии. Об этом написало британское издание The Guardian.
Женщина начала выступать в возрасте 60 лет в одной из крупнейших лиг страны — Don’t Flop, нашла друзей среди рэперов и обрела признание. Раньше Джой была учительницей начальных классов в школе для детей с особыми потребностями.

Сама Джой считает, что подобный опыт позволил ей стать полной противоположностью тому, кем она была. По ее словам,  идею научиться читать рэп ей подали подростки, которые в 2018 году зашли к ней на её тогдашнюю работу — она реализовывала креативные проекты в универмаге в Ковентри.

«Это очень гостеприимная сцена, прекрасный мир преимущественно молодых людей, которые поддерживают друг друга», — делится Джой своими впечатлениями от британского рэп-комьюнити.

Не так давно Франс стала главным героем документального фильма «Joy Uncensored» («Джой без цензуры» или «Радость без цензуры»), который сняла компания Nothern Heart.

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#рэп
#рекорд
#пенсионерка
#великобритания
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Глава СПЧ Фадеев призвал МИД РФ защитить русскую пару, избитую в Киргизии
28 августа 2023, 23:06

Фото: сайт Кремля

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в МИД с просьбой защитить русскую пару, на которую напали в Киргизии по национальным причинам. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ в Телеграм-канале.
«Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию», — заявил Фадеев.

В публикации подчеркивается, что СПЧ внимательно следит за инцидентом, произошедшим в августе, однако только сейчас получившим широкую огласку. Речь идет о видео, опубликованном в соцсетях, где экстремисты из Киргизии в одном из кафе Бишкека избивают русскоязычную пару за «этническую нечистоту».

В своем обращении статс-секретарю — замглавы МИД Евгению Иванову Фадеев уточняет, что силовики не сообщали о произошедшем, а огласку случай получил только благодаря социальным сетям. При этом пострадавшие по-прежнему получают угрозы в соцсетях.

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#мид
#спч
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ГД обратились к Кравцову с просьбой объяснить отсутствие русской классики в ЕГЭ по литературе
28 августа 2023, 20:22

Фото: iStock/Goroda

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей во главе с председателем Ниной Останиной направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову просьбу объяснить, по какой причине из списка литературы для ЕГЭ были вычеркнуты произведения отечественных классиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Федеральный институт педагогических измерений заявил о том, что из списка к ЕГЭ по литературе будут убраны произведения, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других русских классиков. Вместе с тем, в перечень была внесена зарубежная литература.

При этом, в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что знание отечественной классики, написанной до 19 века, проверяется на ОГЭ, по окончании школьников 9 класса.

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#егэ
#изменения
#сергей кравцов
#госдума
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Подмосковные ветеринары ликвидировали условный очаг африканской чумы свиней
28 августа 2023, 19:06

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области провели масштабные учения по ликвидации очага африканской чумы свиней. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
Ветеринары вместе с представителями других служб и ведомств отрабатывали взаимодействие на случай вспышки особо опасного заболевания в Талдомском городском округе.
«Эпизоотическая ситуация по африканской чуме в регионе остаётся стабильной. Но при возникновении реального очага заболевания действия специалистов должны быть максимально чёткими и оперативными. Учения помогают выявить проблемные места, выстроить эффективный сценарий взаимодействия всех служб», – сказал Воскресенский.  
Согласно легенде, в Талдомскую ветеринарную станцию поступил звонок от владельца крестьянско-фермерского хозяйства о падеже свиней. Специалистам нужно было быстро выявить причину, устранить очаг заболевания и не допустить его распространения.   
 
Ветеринары провели осмотр скота, взяли пробы биоматериал и направили в условный очаг заболевания колонну спецтехники для дезинфекции. В результате принятых мер условная вспышка африканской чумы свиней была успешно ликвидирована.      
 
Как отметил замминистра, Госветслужба региона постоянно следит за эпизоотической обстановкой в Подмосковье, проводит профилактические мероприятия. 
 
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#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#сергей воскресенский
#животные
#учения
#заболевания
#подмосковье
#московская область
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Входы на Серафимовское кладбище в Петербурге оснастили металлоискателями
28 августа 2023, 19:00

Фото: istockphoto/mikolajn

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге около всех входов установили рамки металлоискателей. Это является косвенным признаком того, что здесь пройдут похороны погибших во время катастрофы бизнес-джета, принадлежавшего Евгению Пригожину.
Официальной информации о том, где именно похоронят основателя ЧВК «Вагнер» и его соратников пока нет. По информации телеграм-канала «Фонтанка SPB Online», точной информации о том, где именно состоятся похороны Евгения Пригожина пока нет. Сообщается, что, помимо Серафимовского, к траурной церемонии, которая предположительно пройдет 29 августа, готовят еще три кладбища: Смоленское, Северное и Богословское. 

Однако таких тщательных подготовительных мероприятий, как установка металлоискателей, на указанных погостах не проводится. «Фонтанка SPB Online» обладает информацией, что хоронить будут пятерых из десяти погибших в авиакатастрофе.

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#кладбища
#похороны
#вагнер
#чвк
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Самая большая школа Подмосковья получила заключение о соответствии от Главгосстройнадзора
28 августа 2023, 18:53

Фото: Главгосстройнадзор МО

Школа на 2,2 тыс учащихся, построенная на территории жилкомплекса «Гусарская баллада» в Одинцове, получила заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
Учреждение строили два года. Это самая большая в регионе школа. Общая площадь – около 30 тыс кв м. В каждой параллели будет от 8 до 10 классов. 
 
В здании имеются актовый зал на 600 мест, пищеблок на 800 посетителей, библиотека с IT-зоной, лаборантские и мастерские, учебные классы, два спортивных и два гимнастических зала. Возле школы оборудованы стадион с футбольным полем, зоны для спорта, игр и отдыха.
 
В старших классах школы планируется профильное обучение по медицинскому, филологическому, инженерному и физико-математическому направлениям. Сохранятся и общеобразовательные классы.
 
«Гусарская баллада» – крупнейший жилой комплекс в Подмосковье. Ранее он был проблемным объектом долевого строительства, пока к решению не подключилось областное правительство.

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#гусарская баллада
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Эксперт по ЖКХ Мамчур заявил о проблеме строительства инфраструктуры для собак
28 августа 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/Eudyptula

Руководитель центра Общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Московской области Валерий Мамчур заявил, что проблемы с оборудованием специальных площадок для выгула собак всё ещё сохраняются.
«Сейчас в некоторых дворах есть площадки для выгула собак. Можно обратиться в муниципалитет с просьбой определить место для выгула собак. Специальные площадки будут более удобны самим владельцам собак. Но это постоянная дискуссия – где брать места для выгула собак? Проблематичнее всего ситуация в Москве и Подмосковье, где едва находится место для парковки авто», — приводит Общественная Служба Новостей слова Мамчура.

Он добавил, что застройщики новых зданий при оборудовании инфраструктуры в первую очередь ориентируются на социальные постройки, в первую очередь строя школы, детские сады, больницы, детские площадки, а уже во вторую очередь – на места для выгула животных.

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