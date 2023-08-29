Telegraph: Начальник полиции Лондона жёстко раскритиковал привычки своих подчинённых

Фото: iStock/palinchakjr
Начальник полиции Лондона заявил, что не потерпит того, что полицейские при исполнении становятся на колени перед активистами движения Black Lives Matter, носят флаги ЛГБТ и крепят к форме значки экологических движений. Об этом пишет британская Telegraph
Марк Роули, по сведениям газеты, назвал себя «довольно узко мыслящим» в этом вопросе и заявил, что единственными приемлемыми дополнениями к форме являются памятные маки, которые надевают в память о погибших во время войн.
В отличие от своей предшественницы Крессиды Дик, при которой лондонские полицейские машины окрашивали в цвета флага ЛГБТ, Марк Роули подчеркнул, что всем «бобби» будет запрещено выражать поддержку идеям «культуры осознанности» (woke culture) во время службы, поскольку они должны быть «беспристрастными».
Читайте также:
Хоккеисты «Чикаго» отказались от ЛГБТ-акции из-за играющих в клубе россиян
Японцы ввели должность «Советник по правам ЛГБТ»
Соосновательница BLM считает, что США становится полицейским государством
«Носить мак осенью — это совершенно правильно, но не так уж много движений, к которым мы должны присоединяться… Существует очень мало инициатив, к которым следует привлекаться полиции», — привело издание слова Роули.
Читайте также:
Хоккеисты «Чикаго» отказались от ЛГБТ-акции из-за играющих в клубе россиян
Японцы ввели должность «Советник по правам ЛГБТ»
Соосновательница BLM считает, что США становится полицейским государством
Артем Путинцев