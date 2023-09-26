Тема дворов стала самой популярной в Подмосковье за неделю

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Одним из самых популярных обращений стали вопросы дворов, которых насчитывалось порядка 10 тысяч, вопросы по содержанию дорог — 3,4 тысячи, медицины — 2,9 тысяч обращений, транспорта — 2,7 и другие.
Центр управления регионом Московской области позволяет в онлайн-режиме реагировать на обращения жителей, оперативно выявлять и устранять проблемы региона, предотвращать появление подобных вопросов в будущем.
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