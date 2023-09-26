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Тема дворов стала самой популярной в Подмосковье за неделю

26 сентября 2023, 18:13
Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В Центр управления регионом Московской области поступило свыше 36 тысяч обращений жителей за прошлую неделю.

Одним из самых популярных обращений стали вопросы дворов, которых насчитывалось порядка 10 тысяч, вопросы по содержанию дорог — 3,4 тысячи, медицины — 2,9 тысяч обращений, транспорта — 2,7 и другие.

Центр управления регионом Московской области позволяет в онлайн-режиме реагировать на обращения жителей, оперативно выявлять и устранять проблемы региона, предотвращать появление подобных вопросов в будущем.

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#онлайн
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Авиаэксперт Герасимов объяснил расширение данных о пассажире безопасностью
26 сентября 2023, 18:32

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Заслуженный адвокат РФ, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что расширение перечня данных о пассажире при бронировании авиабилетов нужно больше правоохранительным органам.
«Для авиаперевозчика наличие или отсутствие этих данных не имеет значения. Но как элемент допконтроля, это имеет место с точки зрения правоохранительной системы и фискальных органов. Наверное, это будет осуществляться с целью дополнительного контроля лиц, которые открыли себе иностранные банковские счета, но не сделали надлежащего уведомления об этом в соответствии с законодательством», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.

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#пассажиры
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В Волоколамске во второй раз за год зацвела сирень
26 сентября 2023, 18:22

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В разных частях Волоколамского городского округа в эти дни наблюдается уникальное природное явление. Неожиданно в конце сентября там зацвели кусты сирени, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Так, например, жители улицы Мелиораторов уже второй раз за год любоваться цветением сирени у себя во дворах.  
«Это просто чудо! В первый раз вижу, чтобы осенью, второй раз за год расцвела сирень. Теперь это наша местная достопримечательность. Несколько раз в день приходим сюда любоваться этой красотой. Вдоль дороги стоят кусты с новыми почками и со дня на день должны распуститься», – рассказала местная жительница Инна Темлякова.  
На улице Заводской недалеко от одного из домов тоже зацвёл куст сирени. При этом аромат растения разносится по всей округе.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье расскажут, как приобрести землю под развитие бизнеса
26 сентября 2023, 17:57

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

В четверг, 28 сентября в 15:00 Комитет по конкурентной политике Московской области проведёт прямой эфир с жителями региона, где представители Комитета ответят на актуальные вопросы.

Спикером будет Ольга Кораблина — Начальник Управления подготовки земельно-имущественных торгов ГКУ МО «РЦТ», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Всем участникам встречи расскажут о том, как найти земельный участок под бизнес на Портале ЕАСУЗ и на инвестиционном портале Московской области, а также что нужно субъектам малого и среднего предпринимательства, чтобы участвовать в торгах и об особенностях предоставления участков СМП.

Прямой эфир будет проходить в телеграм-канале. 

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Развожаев счел идиотизмом идею выгнать детей на улицу во время воздушной тревоги
26 сентября 2023, 17:44

Фото: сайт Кремля

Губернатор Севастополя прокомментировал вопиющий случай, когда охранник не позволил укрыться родителям с детьми в бомбоубежище Дворца культуры рыбаков (ДКР) во время воздушной тревоги. Он назвал ситуацию полным идиотизмом.
Накануне в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого сотрудник ДКР выгоняет людей, среди которых дети, на улицу и просит их «пройти в свои укрытия». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал такое поведение либо запредельным идиотизмом, либо сознательное вредительство. В любом случае, глава городской администрации пообещал жестко разбираться с подобными случаями.

Напомним, охранник учреждения культуры сообщил перепуганным людям, что бомбоубежище предназначено только для работников ДКР и посоветовал идти в свои укрытия. При этом он ссылался на инструкции, полученные от главного инженера.

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#губернатор
#дети
#пожар
#видео
#воздушная тревога
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Психолог Снегуров назвал запрет видеоигр в России бесперспективным и вредным
26 сентября 2023, 17:43

Фото: istockphoto.com/Arsenii Palivoda

Заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров заявил, что совсем запрещать видеоигры в России вредно и бесперспективно.
По его мнению, в данном вопросе важна умеренность.

«Излишнее увлечение чем-то является нарушением меры и в классическом мире, и в виртуальном. Нужна не борьба, а стратегия взаимоотношений этих двух миров. Неумеренность – это плохо и нужно бороться, хотя бы, за умеренность, но исключить вообще видеоигры, как сегмент – невозможно, бесперспективно и, даже, вредно. Отмена такого контента приведёт к болезням классического типа – неврозам и психозам», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Снегуров.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал создавать российские видеоигры, поскольку их запрет не принесёт нужных результатов.

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#запрет
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#технологии
#психолог
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Почти 870 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на молочную кухню
26 сентября 2023, 17:41

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

Выплата на обеспечение питанием беременных и кормящих женщин, а также семей с детьми до 3 лет – это одна из востребованных мер социальной поддержки в рамках национального проекта «Демография».

«Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на обеспечение питанием с начала года», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Выплата беременным составляет 400 рублей, кормящие мамы получают 1 000 рублей, матери детей от 0 до 1 года получают 1 000 рублей, матери детей от 1 до 3 лет получают выплату в размере 600 рублей.  

Оформить социальную выплату можно на сайте. 

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#подмосковье
#паспорт
#жители
#министр
#людмила болатаева
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Исправительные учреждения Подмосковья представили продукцию на федеральной ярмарке
26 сентября 2023, 17:33

Фото: УФСИН РФ по МО

Подмосковные исправительные учреждения представили свою продукцию на федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром». Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Московской области.
60-я по счёту ярмарка проходила на территории ВДНХ с участием 250 производителей. Они продемонстрировали уникальные разработки в таких тематических разделах, как оборудование и технологии, технический текстиль, нетканые материалы и сырьё, трикотажные полотна, ткани и фурнитура, одежда и аксессуары. 
«На ярмарке была представлена экспозиция Управления ФСИН России по Московской области. Это форменное обмундирование федеральных органов исполнительной власти, спецодежда и швейные изделия. Сегодня при исправительных колониях Московской области работают четыре центра трудовой адаптации осужденных и одна учебно-производственная мастерская. Там привлечены к труду более 900 осуждённых», – говорится в сообщении. 
Участие подмосковного УФСИН в выставке позволяет учреждениям найти новых заказчиков и обеспечить трудоустройство осуждённых.
 
Как подчеркнули в управлении, труд в исправительных учреждениях – одно из основных методов исправления. Работа оплачивается, что позволяет осуждённым погашать имеющиеся иски. Также они могут получить специальность и устроиться на работу после освобождения.
 
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#уфсин
#профессия
#выставка
#колония
#подмосковье
#московская область
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Что приготовить осенью: пять простых блюд из сезонных овощей
26 сентября 2023, 17:30

Фото: istock/AlexRaths

Дачный сезон завершился, а овощи по-прежнему ароматные и сочные. Редакция «Радио 1» расскажет, как справиться с осенним урожаем и приготовить из него самые вкусные блюда по простым рецептам.

Тыквенный крем-суп с сыром

                                                                                                   Фото:istockphoto/Andres Victorero


Чтобы приготовить ароматный тыквенный суп потребуется:

  1. 400 грамм тыквы
  2. 200 мл сливок
  3. 2 стакана куриного бульона
  4. 150 грамм сыра с плесенью
  5. 1⁄2 ч.л. имбиря
В первую очередь следует очистить тыкву и нарезать ее мелкими кубиками. Далее в куриный бульон нужно опустить имбирь и тыкву. Как только кубики тыквы станут мягкими, в бульон опускается сыр с плесенью. Блендером содержимое кастрюли взбивается в пюре, после чего добавляются сливки.

Украсить суп можно зеленью. Для того, чтобы блюдо получилось сытным, в него можно добавить креветки или обжаренную куриную грудку. Вместо хлеба к крем-супу лучше подавать сухарики.

Бабагануш


                                                                                                   Фото:istockphoto/Yana Margulis Rubin

Это блюдо стало популярной закуской ближневосточной кухни. Иногда можно встретить раздельное написание названия (Баба гануш), что тоже является правильным. Готовится блюдо из запеченных баклажанов.
Чтобы приготовить нежный баклажановый паштет Бабагануш необходимо:

  1. 3 баклажана
  2. 3 ст.л. кунжута
  3. 3 зубчика чеснока
  4. 4 ст.л оливкового масла
  5. 2 ст.л лимона
  6. 1 помидор
  7. перец, кинза – по вкусу


Баклажаны нарезаются крупными кольцами, после чего запекаются в духовке при температуре 180 градусов. Когда овощи подрумянятся, с них нужно снять кожицу, а мякоть нарезать как можно мельче. Затем с помидора нужно также удалить кожицу, мелко нарубив его мякоть с зеленью. Остальные ингредиенты и овощи нужно смешать блендером до состояния пасты.

Украсить блюдо можно зеленью, гранатом или зернышкам кунжута.

Салат с семгой, огурцами и апельсиново-горчичной заправкой


                                                                                                   Фото:istockphoto/flyingv43

Это блюдо очень быстро готовить. Салат получится оригинальным и понравится даже самым привередливым гурманам.

Для салата потребуется:

  1. 2 огурца
  2. 200 грамм семги
  3. 200 грамм рукколы
  4. 1 ч.л. горчицы
  5. 1 ч.л. меда
  6. 1 апельсин
  7. 1 ст.л. оливкового масла
Прежде всего нужно смешать до однородного состояния сок одного апельсина, масло, мед и горчицу. Огурцы следует очистить от кожуры и нарезать тонкими полосками. Семга также режется острым ножом тонкими и длинными полосками. Далее все ингредиенты смешиваются и поливаются заправкой.

Украсить салат можно зеленью или оливками.

Оладьи из картофеля и кабачка


                                                                                                   Фото:istockphoto/Anna_Shepulova


Оладьи являются вкусным и полезным перекусом. Их можно брать с собой в качестве перекуса и употреблять холодными.
Чтобы приготовить оладьи потребуется:

  1. 1 болгарский перец
  2. 1 морковь
  3. 2 картофеля
  4. 1 кабачок
  5. 1 яйцо
  6. 1⁄2 стакана муки
  7. 1 ст.л. оливкового масла
  8. 1 пучок зелени
Овощи натираются на мелкой терке. Лишний сок следует отжать, чтобы оладьи не рассыпались на сковороде. К полученной мякоти добавить муку, соль, яйцо. Полученное тесто должно быть средней густоты. На смазанной маслом сковороде, оладьи нужно обжарить с обеих сторон.

Оладьи послужат сытным перекусом или станут отличным дополнением к горячему чаю.

Морковные маффины


                                                                                                   Фото:istockphoto/Sedaeva

Десерт можно сделать более сладким или сытным, добавив всего несколько ингредиентов.
Чтобы приготовить пышные морковные маффины, необходимо:

  1. 3 моркови
  2. 2 яйца
  3. 3⁄4 стакана муки
  4. 3⁄4 стакана творога
  5. оливковое масло
  6. перец, кориандр – по желанию
Приготовление десерта следует начать с моркови. Ее нужно натереть на мелкой тёрке. Далее морковь смешивается с остальными ингредиентами. Чтобы маффины получились более сладкими, нужно увеличить количество сахара и творога. Для сытного лакомства можно заменить творог сыром.

Выпекать смесь нужно в духовке при температуре 200 градусов около 45 минут.

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#мёд
#салат
#овощи
#масло
#огурцы
#кулинария
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Глава Якутии Николаев выступил в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат»
26 сентября 2023, 17:18

Фото: istockphoto/LeMusique

Глава Республики Саха - Якутия Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с запретом фильмов «Айта» и «Кандидат». В первом Роскомнадзор увидел националистические идеи, а во втором — пропаганду ЛГБТ.
Руководитель региона не согласился с мнением специалистов надзорного ведомства. Он предположил, что ситуация возникла из-за того, что кинематограф в Якутии активно развивается и в республике создана уже настоящая киноиндустрия. Николаев также добавил, что лично знает режиссеров картин «Айта» и «Кандидат». Они просто неспособны снимать кино о нетрадиционных ценностях или национализме, сказал глава Якутии.

Что касается фильма «Кандидат», где герой надевает парик и женское платье, то на это Айсен Николаев не без юмора заметил, что в таком случае следует запретить комедии «Джентльмены удачи» и «Здравствуйте, я ваша тётя», давно уже ставшие классикой отечественного кинематографа.

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#кино
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#николаев
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