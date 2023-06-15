Тема экспорта в приоритете в Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Проект поможет малому и среднему бизнесу быстрее и проще выходить на международный рынок.
«Московская область стала первым регионом, запустившим инвестпортал с федеральной платформой «Мой экспорт». Да, мы стали первыми, мы любим «пилоты», все умное мы тоже любим. И стараемся приглашать всех, кто хочет поставить на нас эксперимент. Но умный эксперимент», — отметил Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».По словам главы региона, в области реализована успешная практика по экспорту. С помощью поддержки удается осуществлять экспорт и в Индию, и в Саудовскую Аравию, и в Эмираты.
Ранее сообщалось, что Воробьёв подписал соглашение с «Росагролизинг», которое поможет выгодно приобретать сельскохозяйственную технику. Подробнее об этом читайте в нашем материале.