Температура в Подмосковье опустится до -15 градусов

В ноябре 2023 года число вакансий на рынке труда увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Согласно данным Авито Работы (есть в распоряжении «Радио 1», уровень средних предлагаемых зарплат россиян в этом месяце составил 63 204 рубля, что на 28% больше, чем в 2022 году. Аналитики изучили данные о наиболее высоких средних заработных платах и составили топ-5 вакансий с самыми большими предложениями по оплате труда в России.