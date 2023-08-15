Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов

С января по август 2023 года компания ООО «Орис Пром» собрала 36 тыс тонн автомобильных покрышек и произвела из них 17 тыс тонн резиновой крошки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.