Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов

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Турецкие власти заявили о новом температурном рекорде, зафиксированном во вторник. В провинции Эскишехир к западу от Анкары термометры показали 49,5 градусов. Об этом сообщил в социальных сетях глава министерства Мехмет Озхасеки.
«По данным министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа был установлен новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градусов в деревне Сарыджакая в провинции Эскишехир», — написал Мехмет Озхасеки.Отметим, что предыдущий рекорд — 49,1 градуса — был зафиксирован в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.
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Артем Кузьмин