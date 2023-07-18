Темпы строительства жилых домов в Дубне соответствуют графику

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил все основные стройплощадки города, где возводят жилые дома. Всего сейчас строят пять домов на 770 квартир.
«Темпы хорошие, отставаний по графику и дорожным картам нет. Дом на улице Программистов на 140 квартир почти готов к сдаче. Застройщик обещает в ближайшее время завершить благоустройство территории, чтобы в конце августа – начале сентября жильцы получили ключи от квартир», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Возведение конструктива дома напротив завершится через два месяца, сдать объект запланировано через год. Продажа квартир еще не стартовала.
В доме у моста на проспекте Боголюбова монолитные работы выполняют на первом – третьем этажах.
Тихомиров отметил чистоту, порядок и достаточную укомплектованность кадрами на всех стройплощадках.
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