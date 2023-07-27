Теннисный комплекс построят в городском округе Воскресенск

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Застройщиком проекта выступит ООО «СТРОЙ КОРТ», инвестиции которого составят 150 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
На территории объекта площадью более 3,5 тысяч кв. метров запроектированы три открытых и четыре закрытых теннисных корта. В комплексе можно будет проводить индивидуальные занятия для взрослых и детей, а также учебные тренировки для профессиональных спортсменов. Строительные работы планируется завершить в октябре 2023 года.
Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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