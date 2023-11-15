Теплоснабжение в Химках будут усиленно контролировать весь зимний период

Фото: администрация г. о. Химки
В Химках для оперативного ремонта возникающих неполадок на сетях теплоснабжения увеличили количество ремонтных бригад и спецтехники. Усиленный режим работы сохранится на весь отопительный период, заявил глава городского округа Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-службе администрации муниципалитета.
«В округе к центральному отоплению подключены 1 435 многоквартирных домов. Инфраструктура теплового хозяйства насчитывает 17 котельных, 99 центральных тепловых пунктов и более 450 км трубопровода, по которым тепло и горячее водоснабжение поступает в дома. В прошлом году мы столкнулись перебоями в теплоснабжении. Причина – изношенность сетей и оборудования тепловых пунктов», – сказал Волошин.Он напомнил, что для комплексного обновления коммуникаций при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Минэнерго региона разработали трёхлетнюю программу модернизации всей системы теплоснабжения Химок.
На отремонтированных участках отопление и горячее водоснабжение подаются в полном объёме. На оставшейся, старой части теплосети возникают утечки. С октября в Химках уже устранили почти 240 прорывов на трубопроводе.
По поручению главы округа создан оперативный штаб по вопросам теплоснабжения.
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Лора Луганская