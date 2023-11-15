«Термин повышение неверный»: что будет с пенсиями в России в 2024 году на самом деле

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14 ноября Госдума приняла законопроект об увеличении пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 7,5% в 2024 году. Поправки также были приняты в закон о пенсионном обеспечении лиц, которые проходили военную службу. Редакция «Радио 1» расскажет, кто может рассчитывать на повышенную пенсию в 2024 году, из чего складываются выплаты, и смогут ли они покрыть инфляцию.
Кому увеличат пенсию в 2024 году
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 ноября 2024 года вырастут пенсии военных и приравненных к ним лиц. По его словам, выплаты проиндексируют на 4,5 процента.
Авторы инициативы прежде заявляли, что пенсионное обеспечение будет покрывать инфляцию. Кроме того, принятый проект увеличивает стоимость одного пенсионного коэффициента. В текущем году его показатель не превышает 123,8 рублей. В 2024 году его сумма составит 133,1 рубля.
Напомним, документ о повышении пенсионных выплат россиянам был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года. Согласно законопроекту, к страховой пенсии по старости и инвалидности будет добавлено 7915,4 рубля.
В России в 2024 году увеличат пенсии
Кому пересчитали пенсию с 1 ноября
В ноябре текущего года прошел перерасчет пенсий граждан. Дополнительные выплаты получили бывшие члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Кроме того, доплату к пенсионным выплатам получили работники угольной промышленности, однако только те, кто имеет стаж не менее 25 лет и трудился на строительстве шахт или на открытой добыче ископаемых.
Согласно нововведениям, повышенная пенсия была начислена тем россиянам, кому уже исполнилось 80 лет.
Увеличат ли МРОТ и зарплаты в 2024 году
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу об увеличении с 2024 года минимального размера оплаты труда. Соответствующее поручение внес президент России Владимир Путин.
Как будут проиндексированы пенсии
Принятые Госдумой поправки прокомментировал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. В беседе с «Радио 1» он рассказал, какое различие существует между «индексацией» и «повышением» пенсий, а также о том, как государственные меры поддержки помогут справится с инфляцией.
По словам эксперта, пенсии повысятся у всех пенсионеров. Однако термин «повышение» неверный.
«Здесь имеет место сказать «индексация». Говорить о повышении можно тогда, когда увеличивается база пенсии, то есть страховая пенсия. Она может повышаться, если государство примет решение именно увеличить размер пенсионного балла. Решения, которые приняты на будущий год, носят компенсационный характер», — объяснил Рязанский.
По его словам, речь идет о компенсации потерь в связи со снижением покупательной способности. В течение 2023 года она опустилась на 7,5% в среднем. Этот тот уровень инфляции, который ожидается в конце текущего года. Эксперт пояснил, что на ту пенсию, которая была ранее, можно купить на 7,5 % меньше. Таким образом экономическое положение пенсионеров становится хуже.
«Для того, чтобы положение неработающих пенсионеров не ухудшалось, проводится индексация. Она коснется всех пенсионеров. В том числе тех, кто получает страховую пенсию, а это более двух миллионов человек. Речь идет о пенсии по старости, трудовой пенсии, которая исчисляется из баллов и трудового стажа», — сообщил Рязанский.
В России в 2024 году увеличат пенсии
Глава Союза пенсионеров также рассказал, из чего складывается пенсия по старости и как она будет проиндексирована.
«Такая пенсия состоит из страховой части и фиксированной выплаты. Последняя в этом году составляет 7,5 тысяч рублей, в следующем году она будет больше на 1000 рублей. Если говорить о страховой части, то в среднем она увеличится также на 1000 рублей. Таким образом, среднее увеличение будет на 7,5%», — объяснил Рязанский.
Кроме того, индексация коснется тех, кто получает социальные пенсии. Они значительно ниже, чем страховые выплаты и больше напоминают социальные пособия, заявил эксперт. Рязанский отметил, что такие пенсии тоже будут проиндексированы.
«Будут проиндексированы все выплаты, которые положены пенсионерам. В том числе выплаты за особые заслуги, ежемесячные денежные выплаты и другие. Есть также военные пенсионеры и приравненные к ним силовики. У них отдельная шкала и методики, но выплаты также проиндексированы, это уже произошло в этом году», — заключил Рязанский.
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