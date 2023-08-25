Терминально-логистический центр «Электроугли» увеличил пропускную способность

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области оказал помощь в постройке выставочный железнодорожный парк №6 терминально-логистического центра «Электроугли».

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию выставочного железнодорожного парка № 6 в Богородском городском округе застройщику ООО «Облтранстерминал».

Реализация проекта увеличила протяженность железнодорожных путей на территории ТЛЦ «Электроугли» до 29 км. Это повысит пропускную способность центра до 25 полноразмерных контейнерных поездов в сутки с товарами для Подмосковья и всей страны. Объем инвестиций составил 50 млн рублей.





Строительство объекта было реализовано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

Читайте также:

В Одинцовском округе построят торгово-развлекательный центр.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Подкова» приступит к строительству конного клуба в Подмосковье.