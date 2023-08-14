Территории возле станций МЦД-3 и МЦД-4 готовят к запуску диаметров

Фото: Минблаго МО
На территории городского округа Химки это станции Малино, Фирсановская, Подрезково, Сходня, Левобережная и Химки.
В Раменском городском округе МЦД-3 проходит через Раменское, Фабричную, Отдых, Ильинскую, Быково, Удельную, Кратово, Есенинскую и Ипподром.
Работы по благоустройству проводятся на 15 станциях: Фирсановская, Люберцы-1, Томилино, Малаховка, Панки, Ухтомская, Красково, Раменское, Фабричная, Ильинская, Быково, Удельная, Кратово, Есенинская и Ипподром.
В рамках благоустройству территорий, прилегающих к станциям МЦД, запланировано обустройство зон комфортного ожидания, автомобильных парковок, удобных пешеходных коммуникаций, связывающих станции с остановками наземного городского транспорта.
Кроме того, будет выполнена замена покрытий тротуаров и проезжих частей автодорог, обновлена разметка парковок и пешеходных переходов.
Запуск МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» запланирован на вторую половину августа.
МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожный» идёт через девять станций в городских округах Наро-Фоминск, Одинцово, Реутов и Балашиха.
В рамках благоустройства территорий будут созданы зоны комфортного ожидания, автостоянки и пешеходные коммуникации суммарной протяжённостью 9,6 км. Кроме того, запланировано отремонтировать более 15 км тротуаров и 15 автодорог.
Как отметили в министерстве, все эти преобразования направлены на улучшение проживания жителей и облегчение доступа к транспортным узлам. Проект станет заметным вкладом в развитие инфраструктуры региона и повышение уровня комфорта пассажиров.
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