Тестирование графика движения поездов МЦД-4 стартует 4 сентября

Фото: Минтранс МО
4 сентября начнётся тестирование графика движения для поездов будущей четвёртой ветки Московских центральных диаметров. В связи с этим изменится расписание поездов радиальных диаметральных направлений, сообщили в пресс-службе МЖД.
Так, некоторые поезда Киевского и Горьковского направлений будут следовать по укороченным маршрутам до станций Минская и Курский вокзал соответственно.
Далее поезда отправятся по соединительным линиям без пассажиров. В ходе тестовых поездок будут контролировать движение подвижного состава на новой инфраструктуре перед запуском МЦД-4.
В пресс-службе МЖД также обратили внимание пассажиров на то, что с 4 сентября добраться до Киевского вокзала можно будет поездами дальних маршрутов, которые станут останавливаться на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская и Минская.
Поезда Горьковского направления на Курском вокзале будут останавливаться на новой платформе.
Читайте также:
Весь персонал для будущего МЦД-4 подготовлен к работе
В Подмосковье до станций МЦД-3 совершили 1,5 млн автобусных поездок
Воробьёв: в Подмосковье осталось благоустроить одну станцию МЦД-3
Далее поезда отправятся по соединительным линиям без пассажиров. В ходе тестовых поездок будут контролировать движение подвижного состава на новой инфраструктуре перед запуском МЦД-4.
Поезда Горьковского направления на Курском вокзале будут останавливаться на новой платформе.
Читайте также:
Весь персонал для будущего МЦД-4 подготовлен к работе
В Подмосковье до станций МЦД-3 совершили 1,5 млн автобусных поездок
Воробьёв: в Подмосковье осталось благоустроить одну станцию МЦД-3
Лора Луганская