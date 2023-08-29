The Guardian: 66-летняя британка стала старейшим рэпером мира

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66-летняя британка Джой Франс стала старейшим батл-рэпером в мире, начав свою музыкальную карьеру уже на пенсии. Об этом написало британское издание The Guardian.
Женщина начала выступать в возрасте 60 лет в одной из крупнейших лиг страны — Don’t Flop, нашла друзей среди рэперов и обрела признание. Раньше Джой была учительницей начальных классов в школе для детей с особыми потребностями.
Сама Джой считает, что подобный опыт позволил ей стать полной противоположностью тому, кем она была. По ее словам, идею научиться читать рэп ей подали подростки, которые в 2018 году зашли к ней на её тогдашнюю работу — она реализовывала креативные проекты в универмаге в Ковентри.
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Сама Джой считает, что подобный опыт позволил ей стать полной противоположностью тому, кем она была. По ее словам, идею научиться читать рэп ей подали подростки, которые в 2018 году зашли к ней на её тогдашнюю работу — она реализовывала креативные проекты в универмаге в Ковентри.
«Это очень гостеприимная сцена, прекрасный мир преимущественно молодых людей, которые поддерживают друг друга», — делится Джой своими впечатлениями от британского рэп-комьюнити.Не так давно Франс стала главным героем документального фильма «Joy Uncensored» («Джой без цензуры» или «Радость без цензуры»), который сняла компания Nothern Heart.
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Артем Путинцев