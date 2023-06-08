The New York Post опубликовало «пророчества» Ванги о ядерной катастрофе

РИА Новости/Виталий Тимкив
Издание NYP опубликовало «пророчество» Ванги о ядерной катастрофе, которая якобы случится в 2023 году
Американское издание The New York Post опубликовало «пророчество» ясновидящей и прорицательницы Ванги (Вангелия Пандева Гуштерова), пишет «Лента. Ру».
Статью под заголовком «Слепой мистик Баба Ванга сделала ужасающее предсказание о ядерной катастрофе в 2023 году» опубликовали на сайте NYP.
«Последовали Ванги утверждают, что прорицательница предвидела ядерную катастрофу, которая опустошит Землю до конца 2023 года», —сообщается в статье.
Авторы материала пишут, со ссылкой на «предсказания» Ванги, что из-за атомного взрыва над Азией осядут токсичные облака. Кроме ядерной катастрофы в нынешнем году может начаться разрушительное изменение орбиты, в следствие чего растают ледники. Также, исходя из предсказаний, мир ожидает мощная солнечная буря.
Ранее родственники Ванги вспомнили её пророчества о судьбе России. По словам близких, ясновидящая боялась своих пророчеств и говорила о будущем лишь когда у неё уже не было сил молчать. Невестка Ванги Здравка Янева рассказала телеканалу НТВ, что будет с Россией и с Америкой.
Статью под заголовком «Слепой мистик Баба Ванга сделала ужасающее предсказание о ядерной катастрофе в 2023 году» опубликовали на сайте NYP.
Авторы материала пишут, со ссылкой на «предсказания» Ванги, что из-за атомного взрыва над Азией осядут токсичные облака. Кроме ядерной катастрофы в нынешнем году может начаться разрушительное изменение орбиты, в следствие чего растают ледники. Также, исходя из предсказаний, мир ожидает мощная солнечная буря.
Ранее родственники Ванги вспомнили её пророчества о судьбе России. По словам близких, ясновидящая боялась своих пророчеств и говорила о будущем лишь когда у неё уже не было сил молчать. Невестка Ванги Здравка Янева рассказала телеканалу НТВ, что будет с Россией и с Америкой.
Мария Фирсова