The Telegraph: Праправнучка лондонского полицейского сумела установить личность Джека Потрошителя

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Англичанка Сара Бакс Хортон заявила, что ей удалось определить личность Джека Потрошителя, преступления которого расследовал еще ее далекий предок, служивший в лондонской полиции. В те давние годы дело серийного маньяка так и не удалось раскрыть.
В интервью британской газете The Telegraph Сара Хортон объявила, что Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса. Впервые в истории это стало возможным сделать с помощью индивидуальных отличительных характеристик, передает «Российская газета».
Хортон изучила медицинские записи конца XIX века и установила, что Хайамс был калекой-алкоголиком, а также частым гостем психиатрических лечебниц. Он занимался изготовлением сигар, благодаря чему отлично умел управляться с ножом. Жил Хайамс неподалеку от района, где произошло большинство убийств.
Также Сара Хоторн опиралась на свидетельские показания тех лет. Очевидцы утверждали, что убийца имел тяжелую шаркающую походку и плохо владел левой рукой. Хайамс также ходил на негнущихся ногах, а левая рука у него не сгибалась после полученной травмы. Кроме того, периодичность преступлений совпадала по времени с ухудшениями психического состояния Хайамса. Он был подвержен приступам эпилепсии, когда проявлял особую жестокость по отношению к своей жене и матери. В это же время происходили и самые жестокие убийства, приписываемые Джеку Потрошителю.
Многие исследователи и ранее заявляли, что им удалось раскрыть личность этого полумистического маньяка-убийцы конца XIX века. Остается надеяться, что Саре Бакс Хортон, в отличие от ее пращура, это, наконец, удалось.
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Хортон изучила медицинские записи конца XIX века и установила, что Хайамс был калекой-алкоголиком, а также частым гостем психиатрических лечебниц. Он занимался изготовлением сигар, благодаря чему отлично умел управляться с ножом. Жил Хайамс неподалеку от района, где произошло большинство убийств.
Многие исследователи и ранее заявляли, что им удалось раскрыть личность этого полумистического маньяка-убийцы конца XIX века. Остается надеяться, что Саре Бакс Хортон, в отличие от ее пращура, это, наконец, удалось.
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Александр Бойцов