The Times: В британской армии планируют отказаться от «слишком мужских званий»

Фото: iStock/ikholwadia
Чрезмерно маскулинные звания планируют заменить на гендерно-нейтральные
Издание The Times рассказало о планах армии Британии по замене «слишком мужественных» званий на нейтральный, сообщает «РИА Новости».
«Генерал Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба, может перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной», - прокомментировали ситуацию в издании.
По информации издания, изменения могут коснуться таких званий как «стрелок» и «гвардеец». К подобного рода переменам Сандерса подтолкнули женщины, поступающие на военную службу. Чрезмерная «мужественность» армейских званий ущемляет их права. При этом, есть и те, кто выступает строго против таких планов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк написали в издании Bloomberg, зачем страны Североатлантического альянса собираются отправить Киеву поддержанные истребители F-16.
«Генерал Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба, может перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной», - прокомментировали ситуацию в издании.
Ранее «Радио 1» сообщало, что обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк написали в издании Bloomberg, зачем страны Североатлантического альянса собираются отправить Киеву поддержанные истребители F-16.
Евгения Парфентьева