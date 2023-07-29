Тигры в России: сохранение уникальных хищников

Фото: IStock/Wirestock
Ежегодно 29 июля в России и других странах мира отмечается Международный день тигра, посвящённый защите хищников. О том, какие тигры обитают на территории России и как помочь вымирающим видам, читайте в материале «Радио 1».
Тигр — один из самых впечатляющих и красивых хищников на планете, но, к сожалению, численность этих животных становится всё более уязвимой. В России обитает несколько видов тигров, но все они являются объектами охраны, так как оказываются под угрозой исчезновения.
Амурские тигры занесены в международную и российскую Красные книги. Всё потому, что в середине ХХ века их бесконтрольно отстреливали, это привело к почти полному уничтожению популяции. По последним оценкам, их численность в стране составляет 750 особей, включая тигрят. Для сравнения: в 2005 году численность тигров оценивалась в 450-500, а в 2015 году — около 600.
Фото: IStock/MarkMalkinsonPhotography
Этот подвид тоже занесён в Красную книгу, убийство бенгальского тигра уголовно наказуемо. По состоянию на 2021 год их насчитывалось около 2 400 особей, только 5 из которых числились в России.Но несмотря на меры охраны, тигры продолжают оказываться под угрозой исчезновения. Чаще всего причинами снижения популяции становятся браконьерство и уничтожение естественных местообитаний из-за расширения агрокультур и лесозаготовок. Уже не первый год жители Хабаровского края пишут письма российскому президенту с просьбой помочь и амурским тиграм, и самим людям. Из-за вырубки лесов в естественном ареале обитания тигров, животные лишились пропитания и начали выходить в сёла в поисках добычи.
Фото: IStock/Thorsten Spoerlein
Центр «Амурский тигр» появился благодаря Русскому географическому обществу и инициативе президента Владимира Путина. Это российская природоохранительная организация, созданная с целью спасения амурского тигра и его естественной среды обитания. Организация занимается мониторингом численности тигров, борьбой с браконьерством и созданием защищённых территорий. Центр работает без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.
Всемирный фонд дикой природы (WWF)* — это международная организация, активно участвующая в охране тигров и их среды обитания. WWF ведёт проекты по охране тигров на Дальнем Востоке России и сотрудничает с неправительственными организациями.
«Тигрус project» — это проект, который появился 15 лет. С 2018 года идея переросла в создание Благотворительного Фонда «Тигрус» с масштабными проектами по сохранению экосистемы Сибири и Дальнего Востока России. Центр занимается исследованиями и разработкой мер по охране природы и видов, находящихся под угрозой, включая тигров. Для увеличения поголовья диких копытных, которыми питаются тигры, Фонд закупает до 100 тонн зерна. После его предают сотрудникам национального парка «Анюйский» в Хабаровском крае.
Сохранение тигров является одной из приоритетных задач природоохранительных организаций и правительства России. Но россияне также могут помочь увеличить численность и сохранить хищников. Например, все желающие могут жертвовать благотворительным организациям и фондам, которые занимаются решением проблемы.
Кроме этого можно проводить экологические акции и привлекать внимание людей к проблеме исчезновения хищников. Также можно присоединиться к уже существующим акциям и движениям.
* Организация, признанная нежелательной; включена в реестр иностранных агентов РФ
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Сколько тигров в РоссииНа территории России встречаются всего два вида тигров: амурский и бенгальский. Оба они занесены в Красную книгу.
Сколько амурских тигров в РоссииЭтот представитель семейства кошачьих является крупнейшим подвидом тигра и встречается на Дальнем Востоке России. Амурский тигр — единственный, освоивший жизнь в снегах.
Амурские тигры занесены в международную и российскую Красные книги. Всё потому, что в середине ХХ века их бесконтрольно отстреливали, это привело к почти полному уничтожению популяции. По последним оценкам, их численность в стране составляет 750 особей, включая тигрят. Для сравнения: в 2005 году численность тигров оценивалась в 450-500, а в 2015 году — около 600.
Фото: IStock/MarkMalkinsonPhotography
Бенгальский тигр: численность в РоссииОн входит в число самых больших диких кошек, живущих сегодня. Считается, что он принадлежит к мировой харизматической мегафауне. Считается, что тигр обитал на индийском субконтиненте с позднего плейстоцена, то есть примерно от 12 000 до 16 500 лет. Хотя большая часть этого подвида сегодня обитает на территории Индии, небольшая популяция живёт в Приморском и Хабаровском крае.
Этот подвид тоже занесён в Красную книгу, убийство бенгальского тигра уголовно наказуемо. По состоянию на 2021 год их насчитывалось около 2 400 особей, только 5 из которых числились в России.Но несмотря на меры охраны, тигры продолжают оказываться под угрозой исчезновения. Чаще всего причинами снижения популяции становятся браконьерство и уничтожение естественных местообитаний из-за расширения агрокультур и лесозаготовок. Уже не первый год жители Хабаровского края пишут письма российскому президенту с просьбой помочь и амурским тиграм, и самим людям. Из-за вырубки лесов в естественном ареале обитания тигров, животные лишились пропитания и начали выходить в сёла в поисках добычи.
Фото: IStock/Thorsten Spoerlein
Как помочь тиграмСегодня в России есть несколько организаций, которые помогают как в целом диким животным, так и тиграм в частности.
Центр «Амурский тигр» появился благодаря Русскому географическому обществу и инициативе президента Владимира Путина. Это российская природоохранительная организация, созданная с целью спасения амурского тигра и его естественной среды обитания. Организация занимается мониторингом численности тигров, борьбой с браконьерством и созданием защищённых территорий. Центр работает без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.
Всемирный фонд дикой природы (WWF)* — это международная организация, активно участвующая в охране тигров и их среды обитания. WWF ведёт проекты по охране тигров на Дальнем Востоке России и сотрудничает с неправительственными организациями.
«Тигрус project» — это проект, который появился 15 лет. С 2018 года идея переросла в создание Благотворительного Фонда «Тигрус» с масштабными проектами по сохранению экосистемы Сибири и Дальнего Востока России. Центр занимается исследованиями и разработкой мер по охране природы и видов, находящихся под угрозой, включая тигров. Для увеличения поголовья диких копытных, которыми питаются тигры, Фонд закупает до 100 тонн зерна. После его предают сотрудникам национального парка «Анюйский» в Хабаровском крае.
Сохранение тигров является одной из приоритетных задач природоохранительных организаций и правительства России. Но россияне также могут помочь увеличить численность и сохранить хищников. Например, все желающие могут жертвовать благотворительным организациям и фондам, которые занимаются решением проблемы.
Кроме этого можно проводить экологические акции и привлекать внимание людей к проблеме исчезновения хищников. Также можно присоединиться к уже существующим акциям и движениям.
* Организация, признанная нежелательной; включена в реестр иностранных агентов РФ
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Екатерина Шмакова