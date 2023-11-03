TikTok снова заработал в России

Фото: istock / Marina Demidiuk
Пользователи сообщили, что видеоплатформа TikTok заработала в России. Отмечается, что официального сообщения от компании не было.
У некоторых людей появились свежие видео, реклама и даже стримы без подключения VPN или сторонних программ.
Напомним, китайская социальная сеть TikTok сообщила о временной приостановке своей деятельности на территории РФ в марте 2022 года по причине принятия в России закона о «фейковых новостях».
После остановки работы пользователям из России не отображались новые видео, трансляции, реклама, а также зарубежные страницы.
Ранее TikTok-блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также недавно в соцсетях завирусился гибрид кота, смурфика и гриба. Мем получил популярность не только в России, но и за рубежом. Редакция «Радио 1» расскажет, в чем феномен персонажа и кто стал его автором.
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Напомним, китайская социальная сеть TikTok сообщила о временной приостановке своей деятельности на территории РФ в марте 2022 года по причине принятия в России закона о «фейковых новостях».
Ранее TikTok-блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также недавно в соцсетях завирусился гибрид кота, смурфика и гриба. Мем получил популярность не только в России, но и за рубежом. Редакция «Радио 1» расскажет, в чем феномен персонажа и кто стал его автором.
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Алина Юрчак