TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Работа интернет-сервиса TikTok на территории РФ не ограничивается, Роскомнадзор также не получал от компании уведомлений о возобновлении работы. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Напомним, китайская социальная сеть TikTok сообщила о временной приостановке своей деятельности на территории РФ в марте 2022 года по причине принятия в России закона о «фейковых новостях». После остановки работы пользователям из России не отображались новые видео, трансляции, реклама, а также зарубежные страницы.
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