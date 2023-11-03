TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России

, «Радио России», «Вести» на РТР, «Маяк 24» и многих других. Он брал интервью у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и работал продюсером Русской службы BBC в Лондоне.

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«(Губин*) распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации», - сообщается на сайте Минюста.

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Также отмечается, что журналист участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ.

Губин* начал карьеру журналиста еще в 1986 году, по распределению попав в волоколамскую газету «Заветы Ильича».Журналист успел поработать в таких известных СМИ как: журнал ​«Огонёк»