Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию

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Даню Милохина официально призвали на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ. По месту его прописки в Анапе пришли с повесткой люди из военкомата на второй день начавшегося в России осеннего призыва.
Известно, что после публикации в СМИ и телеграм-каналах информации о том, что Даня Милохин не имел никакого права на отсрочку от призыва на воинскую службу, в военкомате Анапы, где он прописан, начался настоящий переполох. Сам же тиктокер, ненадолго вернулся в Россию из Дубая в сентябре нынешнего года, но после поста российской общественницы Екатерины Мизулиной, в котором она призывала отправить Милохина проходить срочную службу, он снова быстро покинул Родину, не дожидаясь начала осеннего призыва.
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Александр Бойцов