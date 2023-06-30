Tinder прекратил свою работу в России

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Сервис онлайн-знакомств прекратил работу на территории России
Одна из самых популярных в мире платформ для знакомств в интернете Tinder прекратила свою работу на территории России 30 июня 2023 года.
С сегодняшнего дня воспользоваться приложением, находясь в России, - уже не выйдет.
Также не получится зарегистрироваться на Tinder с российского номера.
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Евгения Парфентьева