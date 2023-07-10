Титул «Мисс Нидерланды» впервые в истории получила трансгендер Рикки Колле

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Впервые в истории Нидерландов трансгендерный человек занял первое место на конкурсе красоты «Мисс Нидерланды». Об этом информирует газета Le Figaro.
Согласно информации издания, Рикки Колле в 2018 году достигла финала национального конкурса «Следующая топ-модель». Более 25 тысяч людей подписаны на ее страницу в социальных сетях.
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