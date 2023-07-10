Титул «Мисс Нидерланды» впервые в истории получила трансгендер Рикки Колле

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что при подтверждении попытки атаки ракетами НАТО Смоленской АЭС, то России необходимо будет рассмотреть сценарий одновременного удара по трем АЭС на Украине и ядерным объектам в Восточной Европе.