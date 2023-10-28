Токаев объявил в Казахстане 29 октября днем траура по во врем аварии в шахте

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 29 октября будет объявлен общенациональный траур в память о жертвах аварии на шахте им. Костенко в Караганде. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.
В момент аварии, происшедшей ранним утром 28 октября, в подземных штреках находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтеров, из которых 18 обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв газометана в отработанной лаве. Спасатели продолжают поиски горняков, остающихся под завалами.
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Александр Бойцов