Только 44% россиян были в отпуске минувшим летом

Фото: istockphoto/anyaberkut
Прошедшим летом в отпуске успели отдохнуть примерно 44% россиян. Около 17% только планировали отпуск, а 39% респондентов заявили, что вообще не собирались устраивать себе каникулы.
Такие данные были получены в результате опроса, проведенного специалистами сервиса «Здоровье Mail.ru» (проект VK). В исследовании приняли участие 5,5 тысячи пользователей, сообщает пресс-служба VK.
Как считают 36% опрошенных, оптимальная продолжительность отпуска — один месяц. Но в реальности такой длительный отпуск могут себе позволить только 12% россиян. Еще столько же отдыхают в течение трех недель подряд. Большинство же (49%) могут оставить работу только от 10 до 14 дней, не более. 19% берут не более семи дней отпуска, а 8% и вовсе не отдыхают.
Среди тех, кто использует свое право на отдых, 41% берет отпуск два раза в год, примерно треть (32%) — один раз в год. Каждый сотый россиянин имеет возможность по нескольку дней отдыхать каждый месяц. Самый популярный и востребованный вид летнего отдыха — поездка на морское побережье.
Читайте также:
Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии
Психолог Кичаев: Чтобы избежать депрессии осенью – надо хорошо отдохнуть летом
Опрос: 34% не рады возвращению на работу после отпуска
Как считают 36% опрошенных, оптимальная продолжительность отпуска — один месяц. Но в реальности такой длительный отпуск могут себе позволить только 12% россиян. Еще столько же отдыхают в течение трех недель подряд. Большинство же (49%) могут оставить работу только от 10 до 14 дней, не более. 19% берут не более семи дней отпуска, а 8% и вовсе не отдыхают.
Читайте также:
Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии
Психолог Кичаев: Чтобы избежать депрессии осенью – надо хорошо отдохнуть летом
Опрос: 34% не рады возвращению на работу после отпуска
Александр Бойцов