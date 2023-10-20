Томилинский лесопарк открывается после масштабного благоустройства

Фото: Минблаго МО
21 октября состоится тожественное открытие Томилинского лесопарка в Люберцах. Там завершены работы по благоустройству, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Навести порядок в лесопарке и создать там хорошие условия для прогулок и занятий спортом просили местные жители. В лесопарке оборудовали «Тропу здоровья», лавочки и площадки для отдыха и игр на свежем воздухе. Для занятий активными видами спорта созданы вело-лыжный и беговой маршруты, зоны воркаута.
Для детей установлена детская игровая площадка, появилась площадка для выгула собак. Основные маршруты лесопарка оснащены современными системами уличного освещения и видеонаблюдения.
В честь торжественного открытия территории, которая теперь будет называться парк «Лесная опушка», состоится концерт. Гостям предложат принять участие в экофестивале, а малышам покажут представление анимации и ростовых кукол.
Для любителей спорта организуют забег, соревнования по спортивному ориентированию и скандинавской ходьбе. Желающие смогут принять участие в велозаезде. Будут работать творческие мастерские.
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Для детей установлена детская игровая площадка, появилась площадка для выгула собак. Основные маршруты лесопарка оснащены современными системами уличного освещения и видеонаблюдения.
Для любителей спорта организуют забег, соревнования по спортивному ориентированию и скандинавской ходьбе. Желающие смогут принять участие в велозаезде. Будут работать творческие мастерские.
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Лора Луганская