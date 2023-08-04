Топ-15 пляжей в Москве и Подмосковье, где можно купаться в 2023 году

Даже одного поцелуя длительностью в шесть секунд в день хватит, чтобы вернуть в отношения исчезнувшую из них романтику. Об этом заявили изданию Insider психотерапевты Джон и Джулия Готтманы. Они советуют парам целоваться ежедневно