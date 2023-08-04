Топ-15 пляжей в Москве и Подмосковье, где можно купаться в 2023 году

Фото: IStock/naumoid
Москву и Подмосковье в ближайшие выходные накроет рекордная в этом году жара. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. Сидеть в такую погоду дома совсем не хочется, поэтому мы сделали подборку пляжей Москвы и Московской области, где разрешено купаться летом 2023 года.
Москва и её окрестности предлагают разнообразные возможности для купания и отдыха у воды. Важно отметить, что для безопасного и комфортного купания следует выбирать официально разрешенные пляжи, которые оборудованы специальными зонами для отдыха. В Москве это:
Примечание: Роспотребнадзор запретил купаться на пляже «Динамо» и на Головинских прудах в Москве. Качество воды в этих местах не соответствовало требованиям.
В Подмосковье также множество мест для купания:
Примечание: На Истринском водохранилище нельзя будет купаться этим летом. По крайней мере водоёма нет в разрешенных местах купания в Подмосковья. В этом году всего 17 пляжей в регионе отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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Путяевский пруд №1Из года в год пляж в парке «Сокольники» остается единственной локацией на востоке Москвы, где разрешено купаться в летнее время. Здесь можно спокойно отдыхать не только взрослой компанией, но и с детьми: на территории пляжа работают спасатели, а для малышей сделали отдельный бассейн. В перерывах между заплывами можно поиграть в волейбол. Из удобств: вдоль берегов расположены туалетные кабинки, летний душ, комната матери и ребенка.
Пляжи Серебряный Бор-2 и Серебряный бор-3популярное место для пикников и активного отдыха, так как в парке «Серебряный Бор» официально можно купаться, а пляж тут считается экологически чистой зоной. Территория оборудована душевыми, кабинками для переодевания, шезлонгами и столами для настольного тенниса. Но будьте готовы к большому количеству людей.
ТропаревоПляж находится на юго-западе Москвы, прямо в Тропаревском парке. На территории есть немного бесплатных шезлонгов, спортивные площадки и кафе для тех, кто проголодается во время водных процедур. Для детей есть батут. По парку можете покататься на роликах и велосипедах.
МещерскоеОзеро находится на западе Москвы и привлекает отдыхающих мягким песком, красивыми видами и бесплатными шезлонгами. Также там есть волейбольная сетка, детские качели и кран с питьевой водой. На территории установлены беседки и современные биотуалеты.
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Большой городской пруд (ЗелАО)Пляж находится на территории парка Победы в Зеленограде, где приятно прогуляться в тени деревьев. Здесь есть шезлонги, зоны для игр в волейбол, настольный теннис, бильярд, а также кабинки для переодевания, туалет. Дети могут посетить развлекательную площадку, водные горки, а для их купания отведена специальная часть пляжа. Есть возможность взять напрокат катамаран или лодку.
Школьное озеро (ЗелАО)Этот пляж не пользуется большой популярностью в Зеленограде. Единственный плюс места – небольшая глубина, что хорошо подходит для отдыха с детьми. Лежаков тут нет, но можно расположиться под навесами, защищающими от солнца. Вход на пляж свободный, хотя есть и платная зона с шезлонгами и спортплощадками.
Черное озеро (ЗелАО)На Черном озере в Зеленограде небольшое количество лежаков, которые практически всегда заняты, поэтому лучше брать с собой покрывало. Есть несколько раздевалок, туалеты, но кафе и ресторанов рядом нет. Водоем неглубокий, для купания детей отведена безопасная зона.
Примечание: Роспотребнадзор запретил купаться на пляже «Динамо» и на Головинских прудах в Москве. Качество воды в этих местах не соответствовало требованиям.
В Подмосковье также множество мест для купания:
Сенежское озероОзеро Сенеж находится в Солнечногорске и является одной из главных достопримечательностей города. Это излюбленное место отдыха жителей Московской области. Есть платный и бесплатный вариант для всех желающих. Отличаются они лишь наличием ресторанов, детских горок и бассейнов.
Пляж карьера ВолкушаВ Лыткарине находится заповедное место с прекрасной природой. Пляж расположен на берегу с белым песком в окружении соснового леса. Территория расчищена и облагорожена, доступны места для переодевания, есть кафе и другие пляжные развлечения. Здесь можно отдыхать и с палатками в течение нескольких дней.
Пляж «Солнечный берег»В Талдоме на пляже «Солнечный берег» места хватит для большого количества отдыхающих. Здесь есть детские зоны с надувными горками, зонтики, туалеты, раздевалки, а в аренду можно взять катамаран. Прибрежная территория занимает более 180 квадратных метров, а рядом расположен парк, где можно прогуляться в тени деревьев.
СвятоеПляж на озере Святое каждый сезон собирает большое количество желающих отдохнуть и искупаться в чистой воде. Озеро является самым крупным в водной системе Шатурской ГРЭС. Помимо отдыха у воды и купания, здесь можно заниматься и рыбалкой. Заход в воду плавный, а пляж чистый. Тут есть душ, туалеты и раздевалки, в аренду можно взять шезлонг и зонт, лодки и катамараны. Также неподалеку есть беседки, которые можно арендовать для пикника. Вход бесплатный.
Пляж в парке «Мысово»В этом году в Долгопрудном открыли пляжную зону в парке «Мысово». Здесь всё как надо: берег почистили, завезли песок, исследовали воду на качество. Здесь же можно найти детскую площадку, зоны для барбекю и летнее кафе. Занятие найдется и всем любителям волейбола. Вход тоже бесплатный.
Бухта радостиБухта радости находится на территории Мытищинского городского округа. Территория этого места большая, поэтому места хватит точно всем. На территории можно найти батуты для детей, площадки для волейбола и футбола. За отдельную плату можно арендовать лодку или катамаран. Вход бесплатный, но если будете на машине, учтите, что стоимость парковки – 250 рублей.
Озеро ГолубоеПляж находится в Луховицах. Здесь есть туалеты, в том числе и для маломобильных граждан, кабины для переодевания, вышка спасателя, душевая, волейбольная площадка, велопарковка. Вход также бесплатный для всех.
ОкаПляж на реке Ока в Серпухове пережил кардинальное преображение, здесь появилось множество возможностей для активного досуга. Теперь здесь есть новый песчаный водоём, спортплощадка для пляжного футбола, волейбола, воркаута, а также детский городок. Перекусить теперь можно в ресторане с четырьмя тематическими зонами и террасами, они украшены цветами и водопадами с живой рыбой.
Примечание: На Истринском водохранилище нельзя будет купаться этим летом. По крайней мере водоёма нет в разрешенных местах купания в Подмосковья. В этом году всего 17 пляжей в регионе отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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Екатерина Шмакова