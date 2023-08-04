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Топ-15 пляжей в Москве и Подмосковье, где можно купаться в 2023 году

Москва и Московская область: где можно купаться в 2023 году
04 августа 2023, 08:00

Фото: IStock/naumoid

Москву и Подмосковье в ближайшие выходные накроет рекордная в этом году жара. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. Сидеть в такую погоду дома совсем не хочется, поэтому мы сделали подборку пляжей Москвы и Московской области, где разрешено купаться летом 2023 года.
Москва и её окрестности предлагают разнообразные возможности для купания и отдыха у воды. Важно отметить, что для безопасного и комфортного купания следует выбирать официально разрешенные пляжи, которые оборудованы специальными зонами для отдыха. В Москве это:

Путяевский пруд №1

Из года в год пляж в парке «Сокольники» остается единственной локацией на востоке Москвы, где разрешено купаться в летнее время. Здесь можно спокойно отдыхать не только взрослой компанией, но и с детьми: на территории пляжа работают спасатели, а для малышей сделали отдельный бассейн. В перерывах между заплывами можно поиграть в волейбол. Из удобств: вдоль берегов расположены туалетные кабинки, летний душ, комната матери и ребенка.

Пляжи Серебряный Бор-2 и Серебряный бор-3

популярное место для пикников и активного отдыха, так как в парке «Серебряный Бор» официально можно купаться, а пляж тут считается экологически чистой зоной. Территория оборудована душевыми, кабинками для переодевания, шезлонгами и столами для настольного тенниса. Но будьте готовы к большому количеству людей.

Тропарево

Пляж находится на юго-западе Москвы, прямо в Тропаревском парке. На территории есть немного бесплатных шезлонгов, спортивные площадки и кафе для тех, кто проголодается во время водных процедур. Для детей есть батут. По парку можете покататься на роликах и велосипедах.

Мещерское

Озеро находится на западе Москвы и привлекает отдыхающих мягким песком, красивыми видами и бесплатными шезлонгами. Также там есть волейбольная сетка, детские качели и кран с питьевой водой. На территории установлены беседки и современные биотуалеты.
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Большой городской пруд (ЗелАО)

Пляж находится на территории парка Победы в Зеленограде, где приятно прогуляться в тени деревьев. Здесь есть шезлонги, зоны для игр в волейбол, настольный теннис, бильярд, а также кабинки для переодевания, туалет. Дети могут посетить развлекательную площадку, водные горки, а для их купания отведена специальная часть пляжа. Есть возможность взять напрокат катамаран или лодку.

Школьное озеро (ЗелАО)

Этот пляж не пользуется большой популярностью в Зеленограде. Единственный плюс места – небольшая глубина, что хорошо подходит для отдыха с детьми. Лежаков тут нет, но можно расположиться под навесами, защищающими от солнца. Вход на пляж свободный, хотя есть и платная зона с шезлонгами и спортплощадками.

Черное озеро (ЗелАО)

На Черном озере в Зеленограде небольшое количество лежаков, которые практически всегда заняты, поэтому лучше брать с собой покрывало. Есть несколько раздевалок, туалеты, но кафе и ресторанов рядом нет. Водоем неглубокий, для купания детей отведена безопасная зона.

Примечание: Роспотребнадзор запретил купаться на пляже «Динамо» и на Головинских прудах в Москве. Качество воды в этих местах не соответствовало требованиям.

В Подмосковье также множество мест для купания:

Сенежское озеро

Озеро Сенеж находится в Солнечногорске и является одной из главных достопримечательностей города. Это излюбленное место отдыха жителей Московской области. Есть платный и бесплатный вариант для всех желающих. Отличаются они лишь наличием ресторанов, детских горок и бассейнов.

Пляж карьера Волкуша

В Лыткарине находится заповедное место с прекрасной природой. Пляж расположен на берегу с белым песком в окружении соснового леса. Территория расчищена и облагорожена, доступны места для переодевания, есть кафе и другие пляжные развлечения. Здесь можно отдыхать и с палатками в течение нескольких дней.

Пляж «Солнечный берег»

В Талдоме на пляже «Солнечный берег» места хватит для большого количества отдыхающих. Здесь есть детские зоны с надувными горками, зонтики, туалеты, раздевалки, а в аренду можно взять катамаран. Прибрежная территория занимает более 180 квадратных метров, а рядом расположен парк, где можно прогуляться в тени деревьев.

Святое

Пляж на озере Святое каждый сезон собирает большое количество желающих отдохнуть и искупаться в чистой воде. Озеро является самым крупным в водной системе Шатурской ГРЭС. Помимо отдыха у воды и купания, здесь можно заниматься и рыбалкой. Заход в воду плавный, а пляж чистый. Тут есть душ, туалеты и раздевалки, в аренду можно взять шезлонг и зонт, лодки и катамараны. Также неподалеку есть беседки, которые можно арендовать для пикника. Вход бесплатный.

Пляж в парке «Мысово»

В этом году в Долгопрудном открыли пляжную зону в парке «Мысово». Здесь всё как надо: берег почистили, завезли песок, исследовали воду на качество. Здесь же можно найти детскую площадку, зоны для барбекю и летнее кафе. Занятие найдется и всем любителям волейбола. Вход тоже бесплатный.

Бухта радости

Бухта радости находится на территории Мытищинского городского округа. Территория этого места большая, поэтому места хватит точно всем. На территории можно найти батуты для детей, площадки для волейбола и футбола. За отдельную плату можно арендовать лодку или катамаран. Вход бесплатный, но если будете на машине, учтите, что стоимость парковки – 250 рублей.

Озеро Голубое

Пляж находится в Луховицах. Здесь есть туалеты, в том числе и для маломобильных граждан, кабины для переодевания, вышка спасателя, душевая, волейбольная площадка, велопарковка. Вход также бесплатный для всех.

Ока

Пляж на реке Ока в Серпухове пережил кардинальное преображение, здесь появилось множество возможностей для активного досуга. Теперь здесь есть новый песчаный водоём, спортплощадка для пляжного футбола, волейбола, воркаута, а также детский городок. Перекусить теперь можно в ресторане с четырьмя тематическими зонами и террасами, они украшены цветами и водопадами с живой рыбой.

Примечание: На Истринском водохранилище нельзя будет купаться этим летом. По крайней мере водоёма нет в разрешенных местах купания в Подмосковья. В этом году всего 17 пляжей в регионе отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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Погрузка нефти в Новороссийске после атаки ВСУ проходит штатно
Инфраструктура КТК не пострадала при взрывах в акватории Новороссийска
04 августа 2023, 08:30

Фото: iStock/ vadimrysev

Повреждения инфраструктуры КТК, находящейся под Новороссийском, отсутствуют, отгрузка нефти идет штатно. Об этом сообщила компания.
Представители КТК сообщили, что инфраструктура не пострадала и отгрузка нефти идет в штатном режиме, без изменений. 

Накануне сообщалось об атаке ВСУ на военную базу Новороссийска. В результате происшествия жертв и разрушений нет. ​В российском оборонном ведомстве ​заявили, что катера противника, которые атаковали ​военно-морскую базу, были уничтожены ответным огнем российских кораблей. 

Также, минувшей ночью ВСУ предприняли атаку БПЛА ​объектов Крымского полуострова. ​Все дроны противника были сбиты системами ПВО. 

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#инфраструктура
#происшествия
#всу
#рф
#пво
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В Кузбассе осудят родителей двух потерявшихся сестер
Родители потерявшихся весной в Кузбассе девочек пойдут под суд
04 августа 2023, 08:20

Фото: iStock/ Zolnierek

Родители двух маленьких девочек, потерявшихся весной в Кемеровской области на несколько дней, пойдут под суд. Об этом сообщает СУ СК по региону.
О пропаже малолетних стало известно в мае. Сестры ушли гулять в лес, пока их родители находились дома и распивали спиртные напитки. В лесу девочки заблудились и не смогли самостоятельно выбраться.

На протяжении нескольких дней малолетние бродили по лесу без еды и воды. Родители сестер не сразу обнаружили пропажу и не предприняли оперативных мер для их поиска.

В настоящее время, девочки находятся под опекой родственников. Суд над родителями состоится в ближайшее время. Им предъявлено обвинение по статьям о жестоком обращении с детьми и оставлении в опасности, сообщили в ведомстве. 

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#суд
#лес
#обвинение
#родители
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Поцелуй способен вернуть романтику в отношениях за шесть секунд
Insider: Чтобы вернуть романтику в отношения, достаточно одного поцелуя продолжительностью шесть секунд в день
04 августа 2023, 07:49

Фото: Фотобанк Московской области

Даже одного поцелуя длительностью в шесть секунд в день хватит, чтобы вернуть в отношения исчезнувшую из них романтику. Об этом заявили изданию Insider психотерапевты Джон и Джулия Готтманы. Они советуют парам целоваться ежедневно
 «Большую часть жизни мы проводим, выполняя свои обязанности, работая, заботясь о семье, и часто забываем быть рядом с партнерами», — отметили специалисты.

По их мнению, чтобы вернуть отношениям угасшую страсть и романтику, совсем необязательно целоваться долго или устраивать какие-то прелюдии — достаточно каждый день целовать своего партнера хотя бы на протяжении шести секунд.

Готтманы советуют превратить шестисекундный поцелуй в каждодневный ритуал, и практиковать его каждый раз при встрече или прощании. Это, объясняют психотерапевты, станет отличным способом укрепить близость, поднять себе настроение, одновременно снизив и уровень стресса. А главное — это прекрасная демонстрация заботы, нежности и поддержки по отношению к любимому человеку.
 
Поцелуи — это одна из древнейших традиций в человеческом обществе, которая прослеживается в разных культурах и расах на протяжении тысячелетий. Если ранее считалось, что этот обычай появился в Индии около полутора тысяч лет назад, то сейчас ученые полагают, что поцелуй примерно на тысячу лет «старше».

Поцелуй не всегда является носителем сексуального подтекста. У разных народов и обществ он может иметь разные культурные и символические значения. Поцелуй остается самой нежной и романтической традицией, которая связывает людей и культуры на протяжении многих веков.

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#психотерапевт
#отношения
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Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, которые опережают разработки США
04 августа 2023, 07:06

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Для российских истребителей пятого поколения Су-57 созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки США на пять-десять лет. Об этом сообщили РИА Новости представители компании-разработчика — ГосМКБ «Вымпел»
РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57. Она оснащена линией радиокоррекции, позволяющей уточнять координаты цели прямо с борта самолета и повышая, таким образом, вероятность поражения техники  противника. Кроме того, у новой ракеты есть многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.

Как пояснил военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, впервые в ракетах подобного типа применена инерциальная система управления. Благодаря ей, боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов — только лишь на основе расчетов, исходящих из его предыдущего положения в пространстве.

«Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет «воздух-воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — отметили специалисты «Вымпела» в статье для «Арсенала Отечества».

Ранее американское издание Military Watch посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ. По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.

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#россия
#сша
#военная техника
#самолёты
#ракета
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Учёные связывают экстремальные наводнения с вырубкой лесов
03 августа 2023, 22:44

Фото: Istockphoto/GettyTim82

Исследователи из Университета Британской Колумбии связали потерю лесного покрова с участившимися экстремальными наводнениями.
Результаты исследования опубликовал журнал Journal of Hydrology. До этого момента специалисты строили предположения, что потеря лесного покрова связана с усилением наводнений, но ограничивается только небольшими затоплениями.
 
Новая работа, во время которой изучались два региона в провинции Британская Колумбия в Канаде (водоразделы реки Дедман и ручья Джо Росс Крик) доказали обратное.
 
Вырубка 21% деревьев в водоразделе увеличила средний размер паводка в реке Дедман на 38% и на 84% в Джо Росс Крик. Также наводнения, случавшиеся раз в 10-50 лет, участились. Сплошная вырубка леса вызывала увеличение частоты наводнений.
 
Сокращение лесного покрова ведёт к большему количеству снега на земле и солнечной радиации, достигающей снежного покрова. Он в свою очередь тает быстрее и вызывает наводнения.

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#наводнение
#лес
#природа
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В Латинской Америке ритуальные агентства стали продавать розовые гробы
03 августа 2023, 21:24

Фото: iStock/kzenon

Розовые гробы, изготовленные в стиле куклы Барби, начали пользоваться популярностью у клиентов салонов ритуальных услуг.
New York Post, ссылаясь на Jam Press, пишет, что агентства в Мексике, Сальвадоре и других государств Латинской Америки начали изготавливать розовые гробы из-за успеха фильма Греты Гервиг «Барби». Благодаря картине в моду вернулся розовый цвет и зародился стиль Barbiecore, вдохновленный дизайном кукол Mattel.

Владельцы ритуальных агентств отмечают высокий спрос на данную продукцию. 

«Из 40 человек, которые интересовались ими, мы уже заключили контракт по меньшей мере с десятью», —сказал хозяин бюро Alpha and Omega Айзек Вильегас из Ауачапана.
Среди рекламных лозунгов агентств есть такие: «Чтобы ты могла отдыхать как Барби» и «Это напоминание, что наши истории заслуживают того, чтобы их не забывали и отмечали красочно и ярко».

Ранее сообщалось, что в России гробы и услуги кремации оказались в лидерах по росту цен за июнь 2023 года. 

Например, цена на гробы выросла на 38% год к году — с 4923 до 6774 рублей. Стоимость кремации возросла на 36% — с 22 349 рублей до 30 552 рубля. Быстрее цены росли только на таблетки «Но-шпа» (+40%) и поездки в страны Средней Азии (+45%).В стоимость кремации входит оформление документов, стандартный гроб, доставка умершего к месту погребения, кремация его тела и аренда траурного зала.

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#похороны
#кладбища
#кладбище
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Блогер Хованский женился в Сербии
03 августа 2023, 20:55

Фото: iStock/artisteer

Блогер Юрий Хованский женился на студентке Ксении Хромовой.
На свадебные фото в одной из социальных сетей Ксении обратил внимание тг -канал «Mash на Мойке». Сообщается, что Ксения примерно на 10 лет младше Юрия Хованского. В сентябре прошлого года она вместе с блогером переехала в Сербию.

«Mash на Мойке» пишет, что пара официально заключила брак в декабре 2022 года, но устроить торжество решила летом. На свадьбе на невесте было белое платье и венок, а жених — в классическом чёрном костюме-тройке.

До переезда в Сербию Юрия Хованского обвиняли в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». 20 июля 2022 года уголовное дело закрыли за истечением срока давности.

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#свадьба
#блогер
#дело
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Климатолог Жак посоветовал человечеству привыкать к аномальной жаре
03 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Экстремальная жара в скором времени может стать нормой для всего мира.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление климатолога и профессора Университета Консепсьона в Чили Мартина Жака.
 
Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а август уже принёс жару в северные и центральные районы Чили. Государство находится в Южном полушарии Земли, и период с июня по август считается там зимой. По мнению учёных, рекордно тёплая для этого времени года погода может стать нормой через несколько лет.

«В некотором смысле это окно в будущее. Мы наблюдаем условия, которые скоро станут обычными. То, что сейчас кажется экстремальным, через несколько лет постепенно будет становиться нормальным», — заявил Мартин Жак.

Ранее специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.

Журнал Nature Communications пишет, что, по данным учёных, резко возросшее таяние гренландских ледников даст мощный приток пресной воды в океан, что в итоге «размоет» течение Гольфстрим.

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#климат
#жара
#погода
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В России введена ежемесячная выплата в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда
03 августа 2023, 19:44

Фото: iStock/Fascinadora

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате в 500 рублей для жителей осаждённого Сталинграда.
Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
 
«Лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», —сказано в тексте указа, вступившего в силу со дня подписания.
Правительство России должно  обеспечить финансирование всех расходов, которые связаны с реализацией данного указа, в том числе на доставку ежемесячных выплат до граждан.

Ранее Министерство финансов России сообщило, что ввод накопительных пенсий в 2002 году вынудил граждан перейти от патерналистского мышления к полаганию только на свои силы.

РБК пишет, что патерналистское мышление означает ожидание от властей обеспечения базовых потребностей и ответную лояльность граждан, которая предполагает уступки властям и свободу определять некоторые модели отношений публичного и частного характера.

Эксперты отмечают, что экономические кризисы негативно отразились на доходности инвестиций в негосударственные пенсионные фонды. До этого в РАНХиГС сделали вывод, что введение накопительной пенсии в стране привело к неудовлетворительным итогам.

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#социальные выплаты
#ветераны
#пособие
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