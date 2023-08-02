Топ-20 самых жутких и интересных фильмов и сериалов про маньяков

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В мире, и в частности, в России всё большую популярность набирают фильмы и сериалы про маньяков. Это могут быть выдуманные истории, но чаще всего зрители отдают предпочтения картинам, основанным на реальных событиях. Редакция «Радио 1» собрала топ самых популярных и интересных фильмов и сериалов о жизни маньяков.
Фильмы про маньяков
Дом, который построил ДжекКинокартина Ларса Фон Триера об архитекторе, который строит дом мечты и ищет вдохновение в изощрённых убийствах. В момент выхода картина привела в ужас зрителей и кинокритиков, однако ценители подобных сюжетов не разочаровались в фильме. За долгие годы Джек отточил навыки убийства людей до совершенства и считал каждое своё преступление произведением искусства. Но чтобы достичь абсолютной красоты, ему хотелось идти на всё больший риск, и поэтому вскоре полиция вышла на след маньяка.
СплитФильм основан на реальных событиях: за основу режиссёр взял известную историю Билли Миллигана, в теле которого уживались целых двадцать четыре личности. В кинокартине главный герой Кевин, а точнее одна из его личностей, похищает трёх девушек и запирает их в подвале. Девушки постепенно понимают, что им предстоит стать пищей для новой могущественной личности молодого человека.
СемьДетектив Уильям Сомерсет отрабатывает последнюю неделю перед уходом на пенсию. Ему на смену приходит молодой парень Дэвид Миллз. Он уже работал в другом городе, но по навыкам поиска уступает своему наставнику. Впервые Дэвид Миллз и Уильям Сомерсет вместе выезжают на место преступления. Впоследствии они оба открывают целую цепь деяний пока не известного маньяка.
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ЗодиакАмериканский криминальный психологический триллер 2005 года про реального маньяка Зодиака, который охотился за своими жертвами в северной Калифорнии и её окрестностях в 1960-х и 1970-х годах. Таинственный маньяк то пропадал на некоторое время, то вновь появлялся. Иногда казалось, что он больше не напомнит о себе, но надежды на это не оправдывались и Зодиак вновь отправлял очередную весточку газетчикам и порождал новую волну страха и ужаса. Найти его почти невозможно, ведь он не оставляет следов.
Парфюмер: История одного убийцыЖестокий и никогда не знавший любви сирота Жан-Батист Гренуй достиг неслыханных успехов в парфюмерной сфере. Как и в романе немецкого писателя Патрика Зюскинда, весь высший свет сходит с ума от созданных мужчиной ароматов. Но всё не так просто. Благодаря своему чуткому обонянию, мужчина слышит запах женской души, и он пытается воссоздать этот аромат в виде духов. Но чтобы создать нужную смесь, он убивает самых красивых девушек, который встречает на своём пути.
ПсихоИкона жанра ужасов, созданный режиссёром Альфредом Хичкоком. Этот фильм повествует о молодой женщине Мэри, которая останавливается в мотеле, принадлежащем таинственному Норману Бейтсу. Фильм славится своим непредсказуемым сюжетом, атмосферой напряжения и знаменитой душевной сценой, которая стала культовой.
Американский психопатЭтот фильм, основанный на романе Брета Истона Эллиса, рассказывает о Патрике Бейтмене, успешном банкире с виду, но одержимом и жестоком маньяке, который убивает жертв. Всех их мужчина считает несовершенными. Фильм отличается чёрным юмором и глубокими размышлениями о сущности зла и человеческой природе.
Волчья ямаТрое молодых людей — две британки и австралиец Бен — отправляются в австралийскую пустыню к Волчьей яме, огромному кратеру, который появился после падения метеорита. Встреча с местным парнем Миком Тейлором поначалу кажется им удачей. Но вскоре путешественники понимают, что попали в ловушку сумасшедшего и кровожадного маньяка.
ПодглядывающийВ своё время фильм «Подглядывающей» поражал всех зрителей своей жестокостью и психологической глубиной. Главный герой Марк Льюис – кинооператор и одновременно серийный маньяк. Он убивает своих жертв, одновременно снимая их последние моменты на камеру. Фильм изучает мотивы и психологию убийцы, а также эффекты навязчивого наблюдения.
Молчание ягнятОдним из самых популярных фильмов про маньяков является «Молчание ягнят», режиссёром которого был Джонатан Демми. Этот фильм повествует о молодой девушке-агенте ФБР, которая охотится за серийным убийцей. Агент Кларисса Стерлинг вынуждена обратиться за советом к заключённому-маньяку Ганнибалу Лектеру. Этот фильм стал культовым и получил множество наград, включая пять «Оскаров».
Сериалы про маньяков
ГаннибалВдохновлялся историей Ганнибала и режиссёр Майкл Раймер. Он снял сериал про реального маньяка, коварного и культурного психопата Ганнибала Лектера, который становится консультантом у ФБР, помогая расследовать серийные убийства.
МенталистСериал выходил на канале CBS с 2008 по 2015 годы, став одним из наиболее рейтинговых шоу. Он рассказывает о бывшем медиуме, который стал сотрудником специального отдела Калифорнийского Бюро Расследований. Главный герой помогает расследовать преступления, используя свои наблюдательные способности и психологические техники.
ФишерВ 2023 году на экраны вышел российский сериал об одном из самых ужасных советских серийных убийц – Сергее Головкине по прозвищу «Фишер». История основана на реальных событиях. На закате СССР следователи искали маньяка, который убивал подростков в подмосковном Одинцове.
Мыслить как преступникГруппа специальных агентов ФБР из Отдела анализа поведения расследует дела непривычным способом — специалисты создают психологический портрет преступника. С его помощью они разыскивают серийных убийц, похитителей, поджигателей — как правило, людей с психологическими отклонениями, которые совершают серийные убийства, преступления, совершенные с особой жестокостью, ритуальные казни.
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Мёрзлая земляЕщё один российский сериал о серийном убийце, который орудовал в Хакасии уже в XXI веке. Его прозвали «Абаканский душитель» и несколько лет он держал в страхе всю округу, отлавливая и насилуя одиноких женщин, частенько их при этом убивая.
Монстр: история Джеффри ДамераНовая картина Райана Мёрфи и Иэна Бреннана рассказывает о реальном маньяке, орудовавшим в Америке в 80-х годах. Сериал — третье самое просматриваемое шоу за всю историю Netflix. И не просто так. Он повествует о маньяке, который годами совершал жестокие преступления. Кровавая, тревожная и трагическая история проливает свет на сам феномен маньячества и даёт исчерпывающий пересказ жизни американского потрошителя.
МетодСериал «Метод» с Константином Хабенским в главной роли рассказывает о талантливом детективе Родионе Меглине, который специализируется на поиске и поимке опасных серийных убийц. В молодости Родион обнаружил в себе странные наклонности маньяка, но профессиональные психологи, казалось бы, помогли избавиться от патологии.
Чикатило
История о самом известном серийном убийце в СССР Андрее Чикатило вышла на экраны в 2021 году. Биографичный сериал на протяжении двух сезонов рассказывает, как он убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, от его руки погибло более пятидесяти человек. Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования.
РэтчедСериал в жанре психологического триллера, который часто называют приквелом к произведению «Пролетая над гнездом кукушки». Главный персонаж — сестра Милдред Рэтчед, роль которой исполняет Сара Полсон. По сюжету девушка приезжает в психиатрическую клинику в Калифорнии с загадочной миссией.
ВодоворотВ категорию «лучшие российские сериалы про маньяка» входит фильм «Водоворот». Отечественный неонуар переносит Готэм со страниц комиксов на провинциальные улицы. Найденные в заброшенном коллекторе части тел подростков, оказываются лишь верхушкой кровавого айсберга.
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