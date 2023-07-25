Топ-5 самых необычных и интересных фактов о Владимире Высоцком

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Владимир Высоцкий – легендарный советский актёр, поэт, автор и исполнитель песен, который оставил неизгладимый след в истории российской культуры. Его талант, яркая индивидуальность и оригинальный стиль привлекают внимание поколений и продолжают восхищать многих до сих пор. В честь Дня памяти Владимира Высоцкого 25 июля, мы решили вспомнить и рассказать вам несколько необычных и малоизвестных аспектов, которые делают его личность еще более интересной.
Высоцкий должен был озвучивать волка из «Ну, Погоди!»По задумке создателей мультсериала, волка из «Ну, Погоди!» должен был озвучивать именно Владимир Высоцкий. Однако его кандидатуру не одобрили, поскольку официальные власти не сильно любили поэта-бунтаря. Артисту пришлось отказать по идеологическим соображениям.
Тогда Высоцкому часто отказывали в ролях в кино из-за его резких высказываний и жёсткой позиции.
Высоцкого обвинили в кражеЭто случилось во время поездки в Париж. Тогда он у Марины Влади и в один из дней, припарковав машину на стоянке возле дома, начал откручивать дворники и зеркала с автомобиля. Так в Советском Союзе защищались от грабителей. В тот момент его заметил полицейский и поспешил задержать «вора». Ситуацию спасла Марина Влади, которая в окно квартиры увидела инцидент. Она объяснила всю ситуацию правоохранителю.
Высоцкий скучал по СталинуЕсть разные мнения по поводу того, во сколько лет Владимир Высоцкий написал своё первое стихотворение. Но одним из первых однозначно точно стало стихотворение о Сталине. Он сочинил его в марте 1953 года, когда ему было 15 лет, и назвал «Моя клятва». В стихотворении автор тосковал по безвременно почившему правителю.
Высоцкий заложил кольцо своей второй женыВладимир Высоцкий познакомился со своей второй супругой Людмилой Абрамовой, когда заложил её кольцо в ресторан. В тот вечер поэт разбил посуду в ресторане. В поисках денег он вышел на улицу и подошёл к девушке, попросив у неё денег. Прохожая сказала, что денег у неё нет. Тогда Высоцкий буквально взмолился: «Ну найдите где-нибудь, займите, я разбил посуду в ресторане, должен заплатить, у меня паспорт забрали, помогите ради Бога!». Девушка сжалилась над мужчиной и сняла с руки бабушкино кольцо. Тогда же он и пообещал жениться на девушке.
Кстати, вскоре Высоцкий выкупил кольцо и вернул Людмиле.
Автор музыки для фильмовНе только певец и актёр, Высоцкий также был автором музыки для нескольких советских фильмов. Он написал музыку для таких картин, как «Ветер «Надежды». Часть песен создана именно для фильма, а вот «Ах да, среда!» Высоцкий написал раньше.
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