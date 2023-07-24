Топ-5 самых популярных современных гаданий

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Таро: как правильно гадатьЭто вид гадания с помощью карт, которые имеют свои собственные символы и значения. Всего в колоде Таро 78 карт. Считается, что каждая из них открывает человеку путь к пониманию прошлого, настоящего и будущего. Так, например, одни и те же карты могут быть прочитаны по-разному в зависимости от запроса гадающего.
Гадание на кофейной гущеЭтот вид гадания популярен во многих странах. О нём знают даже те, кто никогда не прибегал к гаданию. Всё потому, что такой формат заглядывания в будущее очень любят использовать в фильмах и книгах. Этот приём, например, использовали в картине «Гарри Поттер и узник Азкабана». Согласно правилам, гадающий наливает кофе и оставляет на дне чашки кофейную гущу. Затем, исходя из узоров и символов, которые образуются в гуще, человек делает предсказания и отвечает на вопросы.
Гадание на рукеХиромантия, также известная как чтение или гадание по руке, практикуется во всём мире. Она берёт своё начало из индийской астрологии и цыганских гаданий и предсказывает будущее человека или его характер по линиям руки. Специалисты утверждают, что черты на ладони могут раскрыть характер человека и предсказать некоторые события в его жизни.
Гадание на рунахРуны – это древние скандинавские символы, которые использовались для предсказания будущего. По легенде, гадание на рунах позволяет обратиться к мудрости предков и получить ответы на вопросы, которые волнуют человека. Однако сегодня последователи скандинавских традиций считают, что гадать на рунах нельзя. По их мнению, так как руны изначально использовались лишь для практической магии, они могут быть опасными в руках неопытных людей.
Гадание на свечах: несколько способовГадание на свечах относят к одному из самых древних гаданий. Оно основано на наблюдении за пламенем свечи и его поведением. Пламя может изменять свою высоту, двигаться в разные стороны и производить звуки, которые могут быть интерпретированы как знаки и предсказания.
Также есть версии гадания, где нужно растопить свечу, а затем вылить получившийся жидкий воск в воду. То изображение, которое получилось, и станет ответом на ваш вопрос.
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