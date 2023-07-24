Топ-5 самых популярных современных гаданий

В понедельник утром, 24 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 937 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

В течение в Подмосковье пройдёт дождь, местами сильный. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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