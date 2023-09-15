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Топ маршрутов по Подмосковью для осеннего уикенда

15 сентября 2023, 14:11
Фото: iStock/monkeybusinessimages

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Осень - отличное время, чтобы отправиться в небольшое путешествие по Подмосковью. В это время года особенно ощущается колорит усадебных парков, архитектура небольших, уютных городков. О том, где лучше всего провести осенние выходные в Московской области, расскажет редакция «Радио 1».

Маршрут по местам исторических событий


Любителям музеев и желающим окунуться в отечественную историю, следует посетить Музейный комплекс памяти Зои Космодемьянской в Рузском городском округе. В музее расскажут не только о подвиге юной партизанки, но и о быте советских людей. О довоенном времени, битве под Москвой и о тех, кто пожертвовал собой ради Родины. Чтобы посетить комплекс, нужно отправиться в деревне Петрищево.


Маршруты по заповедникам


Жители и гости Подольска точно должны посетить местный краеведческий музей и музей-заповедник «Подолье». В музейных комплексах расскажут об истории города, его развитии, инфраструктуре. После посещения музеев, любителям необычных архитектурных решений нужно отправиться в поселок Дубровицы – там располагается храм Знамения Богородицы. Он считается одним из самых необычных соборов Московской области. Здание храма восхитит даже равнодушных к архитектуре гостей.

Достопримечательности Коломны и Зарайска


Ввиду небольшого расстояния между городами, их можно посетить за один день. Коломна и Зарайск завоевали звания живописных и самобытных городов. В Коломне располагается древний кремль, который впечатлит гостей таинственными историями и легендами. В музее «Калачная» посетители смогут познакомиться с процессом изготовления калачей, о которых слагают легенды. Любители сладостей обязательно должны посетить музей «Коломенская пастила». Для гостей там проводятся театральные экскурсии и дегустации, на которых можно попробовать лакомство.

В Коломне также располагается ферма «Экодеревушка». Кроме привычных животных, на ней живут и экзотические виды: сурикаты, дикобразы, мангусты, змеи и даже крокодилы. На ферме организуют мастер-классы по приготовлению виноградных улиток. Приготовленные блюда можно продегустировать.
Музей-заповедник «Зарайский кремль» представляет собой большую территорию с композиционными пространствами. Кремль может похвастаться интересной коллекций, где представлены экспонаты, связанные с историей города. Обязательно нужно подняться на Водонапорную башню. С нее открывается потрясающий вид на город.

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В Москве ожидается похолодание на выходных

Что посмотреть в Истре


Самой главной достопримечательностью Истры является Новоиерусалимский монастырь. Он очень напоминает иерусалимские святые места и считается самым грандиозным творением патриарха Никона. Музей «Новый Иерусалим», который находится рядом с обителью, славится богатейшей коллекцией и его посещение станет дополнением к восхитительным эмоциям, которые точно удастся получить после поездки в Истру.
Также в городе находятся испытательные установки Высоковольтного научно-исследовательского центра Всероссийского электротехнического института. Местные жители называют сооружения «Катушки Тесла». На установки часто приезжают для проведения фотосессий, которые получаются на фоне установок очень эффектными.


Экскурсии с животными в Подмосковье


Обязательное к посещению место для тех, кто хочет побыть наедине с природой и отдохнуть от городского шума и суеты. В Красногорске, недалеко от усадьбы Архангельское, расположен Лохин остров. Самое удачное время года для его посещения - осень. Весь лес окрашивается в невероятные цвета: золотые, оранжевые, красные, янтарные. Кроме того, посетители смогут увидеть местных обитателей, которые живут в своей естественной среде.
Для тех, кто хочет познакомиться поближе с миром животных, стоит посетить ферму «Северный олень» в Орехово-Зуево. Там проживает около 15 этих замечательных животных. Во время экскурсии вам расскажут об истории Севера, уходе за оленя и разрешат угостить их лакомством.
Еще одна ферма, которую можно не просто посетить, но и отведать экологически чистую продукцию из мяса страуса, а также самостоятельно приготовить из него блюдо – «Русский страус» в Серпухове. Кроме страусов на ферме обитают поросята, овечки, гуси, куры и козы.

Куда поехать с детьми в Подмосковье


Action park

Парк отдыха располагается в Коломне. Здесь собраны все активности для детей и их родителей. Зоны для гольфа, батуты, лучный тир, скалодром – это малая часть развлечений, которые ждут гостей парка.

Этнопарк «Кочевник»

В этом парке можно кормить животных, коллекция которых постоянно растет. В зоодворе гости встретят животных-кочевников, среди которых: калмыцкий верблюд, монгольский як, ослы, олени, северные ездовые собаки.

Парк приключений «Хотьково»

Этот парк завоевал звание самого большого веревочного парка Подмосковья. На его территории проводятся анимационные квесты и программы, которые не оставят детей равнодушными. В нем можно найти более 18 трасс различного уровня сложности.

Ферма «Российские альпаки»

Ферма располагается в 20 км от Дмитрова. Такие обаятельные звери как кролики, шотландские коровы, овечки, козы и альпаки, сделают отдых для детей незабываемым.

Парк «Дикие белки» в Чехове

Этот парк подойдет как для детей, так и для взрослых. В нем можно увидеть различные горки, домики на деревьях, полосы препятствий. Также в парке проводят тематические мероприятия, соревнования и игры. Здесь существует зооуголок, в котором обитают белки, телята и козлята, которых можно покормить с рук.

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#коломна
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Синоптик Шувалов заявил о возможном втором пришествии бабьего лета
15 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/possum1961

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе, 20 и 21 сентября возможно повышение температур и возвращение бабьего лета.
«Больше тепла получит Центральный регион, средняя полоса России — ожидается 20… 22 °С. Пока непонятно с осадками, но, возможно, это второе пришествие бабьего лета», — отметил в беседе с RT синоптик.

А вот в эти выходные, по словам специалиста, бабьего лета ждать не стоит, а в понедельник и вторник возможны небольшие дожди.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные температура в Москве снизится. Она добавила, что в субботу и воскресенье москвичей будет ожидать малооблачная погода и умеренный северный ветер. А вот осадков в столице в эти дни не предвидится.

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#лето
#температура
#регион
#метеоролог
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На 80 подмосковных станциях поставили камеры для фиксации нарушений перехода путей
15 сентября 2023, 14:09

Фото: Минтранс МО

Камерами фиксации нарушения правил перехода через железную дорогу с начала года оборудовали более 30 подмосковных железнодорожных станций. Всего такие устройства установлены более чем на 80 станциях региона. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там уточнили, что в этом году камеры уже стоят в Наро-Фоминске, Раменском, Королёве, Пушкинском, Воскресенске, Истре, Мытищах, Орехово-Зуеве, Химках, Коломне, Богородском, Одинцове и Красногорске.  

По данным министерства, на железной дороге региона с начала 2023 года зафиксировали более 130 случаев гибели людей, 46 из них – на переходах через пути. 

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#минтранс мо
#железная дорога
#безопасность
#камера фиксации
#переезд
#подмосковье
#московская область
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«Оно дало заднюю. Какая ирония»: Симоньян ответила на угрозы российским журналистам
Симоньян высмеяла слова трансгендера Эштон-Чирилло об угрозах российским СМИ
15 сентября 2023, 14:05

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ответила спикеру ВСУ трансгендеру Саре Эштон-Чирилло, которая угрожала «часом расплаты» российским представителям. Об этом Симоньян написала в своем Telegram-канале.
Ранее американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что все российские пропагандисты будут выслежены. Час расплаты журналистам из России трансгендер предрек уже на следующей неделе, однако, о ком именно идет речь, Эштон-Чирилло не уточнил.

Позже стало известно, что эти угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России.

«Трансгендер - спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло уточнило, что его угрозы были адресованы Саше Коцу, Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но, по новой версии, они «понесут наказание» только после окончания конфликта, а не «на следующей неделе». Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», - прокомментировала ситуацию Симоньян.

Вчера глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз российским представителям со стороны Украины.

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#наказание
#ск рф
#контрнаступление
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Аварийность на дорогах Подмосковья по итогам восьми месяцев снизилась на 6%
15 сентября 2023, 13:59

Фото: Минтранс МО

За восемь месяцев 2023 года число ДТП, произошедших на дорогах Московской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там пояснили, что за прошедших месяцев зафиксировано 2 тыс 440 аварии с погибшими и пострадавшими.
В ведомстве отметили, что число погибших при этом стало ниже на 1%. Там добавили, что самыми частыми авариями с погибшими за этот период стали столкновения со стоящими транспортными средствами. Они составили 50% всех ДТП с жертвами с начала года. 
 
В то же время на 80% снизилось число наездов на велосипедистов. 

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#минтранс мо
#аварии
#дтп
#статистика
#подмосковье
#московская область
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В России предложили ограничить детям свободное добавление друзей в соцсетях
Председатель АИДТ Ветров предложил ограничить детям добавление друзей в соцсетях
15 сентября 2023, 13:58

Фото: istockphoto.com/Marina Demidiuk

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров выступил с инициативой ограничить для несовершеннолетних свободное добавление друзей в социальных сетях.
Предлагается, чтобы дети имели возможность добавлять в друзья людей по одобрению родителей или опекунов. Кроме того, несовершеннолетним хотят запретит доступ к сайтам знакомств.

Такие меры предлагается ввести для усиления информационно-цифровой безопасности детей и подростков.

«К сожалению, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних всё ещё не искоренены. И главным инструментом в таких преступлениях остаётся интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», — прокомментирвол в беседе с RT Ветров.

Отмечается, что соотвествующее обращение он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

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#дети
#интернет
#меры
#кибербезопасность
#соцсети
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У столичных таксистов появилась возможность оформлять разрешение на работу онлайн
15 сентября 2023, 13:42

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Теперь водители такси В Москве могут оформлять разрешение на работу на портале mos.ru.
«Это позволит повысить уровень безопасности и качества поездок. Службы заказа теперь будут следить за тем, чтобы пассажиров перевозили только квалифицированные водители, находящиеся в штате или имеющие соответствующее разрешение на работу», — приводят «Вести Подмосковья» комментарий заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что за неделю новыми станциями метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» пассажиры воспользовались более 113 тыс. раз. 

«Ожидаем, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии каждый день будут пользоваться около 30 тыс. пассажиров. А к 2030 году – порядка 53 тыс.» – приводит utro.ru сообщение Собянина из его телеграм-канала.

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#дороги
#аэропорт водители
#такси
#транспорт
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В Москве выявлено 99 тыс случаев нарушений парковки на тротуарах с начала года
15 сентября 2023, 13:27

Фото: istockphoto.com/JaruekChairak

С начала этого года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с начала 2023 года выявили 99 тыс. случаев парковки автомобилей на тротуарах в зоне запрещающего знака.
«В этом году МАДИ выявила 99 тыс. случаев парковки авто на тротуаре в зоне действия запрещающего знака и выписала всем нарушителям штраф в 3 тыс. руб. Нарушители проигнорировали знак «Остановка запрещена», который распространяется не только на проезжую часть, но и на тротуар, обочину, трамвайные пути, велосипедную или пешеходную дорожки», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы МАДИ.

Ранее автовладельцам посоветовали чистить кузов машины автомобильной глиной. О способе рассказал владелец студии по уходу за автомобилями Дмитрий Манков.

«Для повседневного и бытового использования лучше брать безабразивные глины, потому что они достаточно безопасны для ЛКП и других поверхностей. Если нам нужно убрать прям глубокие въевшиеся загрязнения, то лучше использовать абразивную глину», — приводит «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал» слова Манкова.

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#парковки
#нарушители
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В Дмитрове продолжается благоустройство улицы Профессиональной
15 сентября 2023, 13:13

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход работ по благоустройству улицы и пообщался с жителями округа.
Профессиональная улица является самой протяжённой и многолюдной в городе Дмитров, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители отметили положительные изменения в округе и выразили слова благодарности за проделанную работу. 


Благоустройство этой территории началось в августе текущего года. Специалисты заменят асфальтовое покрытие, расширят пешеходную зону, установят новые поручни и пандусы и отремонтируют проезды.

В проекте запланировано установить качели. Также, специалисты облицуют фонтаны, заменят подсветку в фонтанах. Также, в рамках проекта установят новую современную систему освещения.

Новая пешеходная зона улицы Профессиональной будет продлена до выхода на набережную реки Березовец, на которой тоже провели комплексное благоустройство.

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Работы по благоустройству дворов в Дмитровском округе близятся к завершению.

В этом году в Дмитровском округе отремонтируют 133 подъезда.
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Кинологи назвали смертельно опасные продукты для собак
15 сентября 2023, 12:58

Фото: IStock/Chalabala

Чтобы собака прожила долгую и счастливую жизнь, нужно обеспечить ей правильно и сбалансированное питание. О том, какие продукты могут быть опасны для собак, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Шоколад

Теобромин накапливается в токсичных концентрациях в организме собаки, воздействуя на ЖКТ, нервную систему и сердце. Употребление может вызвать симптомы, такие как понос, рвота, учащенное сердцебиение и дрожь.

Кости

Вопреки мифу, не все кости безопасны для собак; некоторые могут расколоться и повредить кишечник. Трубчатые кости могут представлять серьезную опасность и даже привести к смертельным повреждениям ЖКТ.

Жареное мясо

Жареное мясо, особенно приготовленное на открытом огне, может быть токсичным для собак, вызывая воспалительные процессы в их организме. Кроме того, мясо, заправленное острыми специями, может вызвать понос и анемию.

Виноград

Виноград, изюм, и продукты, содержащие их, могут привести к почечной недостаточности у собак, особенно у тех, кто уже страдает проблемами с почками.

Свинина

Свинина может быть опасной для собак из-за возможного наличия болезни Ауэсцкого (псевдобешенство), что представляет серьезную угрозу для собак и может вызвать симптомы, такие как потеря аппетита, чрезмерная жажда и судороги. Лекарства от этой болезни ограничены, и заболевшие питомцы могут скончаться в течение нескольких дней после появления первых симптомов.

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