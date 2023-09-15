Топ маршрутов по Подмосковью для осеннего уикенда

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Осень - отличное время, чтобы отправиться в небольшое путешествие по Подмосковью. В это время года особенно ощущается колорит усадебных парков, архитектура небольших, уютных городков. О том, где лучше всего провести осенние выходные в Московской области, расскажет редакция «Радио 1».
Маршрут по местам исторических событий
Любителям музеев и желающим окунуться в отечественную историю, следует посетить Музейный комплекс памяти Зои Космодемьянской в Рузском городском округе. В музее расскажут не только о подвиге юной партизанки, но и о быте советских людей. О довоенном времени, битве под Москвой и о тех, кто пожертвовал собой ради Родины. Чтобы посетить комплекс, нужно отправиться в деревне Петрищево.
Маршруты по заповедникам
Жители и гости Подольска точно должны посетить местный краеведческий музей и музей-заповедник «Подолье». В музейных комплексах расскажут об истории города, его развитии, инфраструктуре. После посещения музеев, любителям необычных архитектурных решений нужно отправиться в поселок Дубровицы – там располагается храм Знамения Богородицы. Он считается одним из самых необычных соборов Московской области. Здание храма восхитит даже равнодушных к архитектуре гостей.
Достопримечательности Коломны и Зарайска
Ввиду небольшого расстояния между городами, их можно посетить за один день. Коломна и Зарайск завоевали звания живописных и самобытных городов. В Коломне располагается древний кремль, который впечатлит гостей таинственными историями и легендами. В музее «Калачная» посетители смогут познакомиться с процессом изготовления калачей, о которых слагают легенды. Любители сладостей обязательно должны посетить музей «Коломенская пастила». Для гостей там проводятся театральные экскурсии и дегустации, на которых можно попробовать лакомство.
В Коломне также располагается ферма «Экодеревушка». Кроме привычных животных, на ней живут и экзотические виды: сурикаты, дикобразы, мангусты, змеи и даже крокодилы. На ферме организуют мастер-классы по приготовлению виноградных улиток. Приготовленные блюда можно продегустировать.
Музей-заповедник «Зарайский кремль» представляет собой большую территорию с композиционными пространствами. Кремль может похвастаться интересной коллекций, где представлены экспонаты, связанные с историей города. Обязательно нужно подняться на Водонапорную башню. С нее открывается потрясающий вид на город.
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Что посмотреть в Истре
Самой главной достопримечательностью Истры является Новоиерусалимский монастырь. Он очень напоминает иерусалимские святые места и считается самым грандиозным творением патриарха Никона. Музей «Новый Иерусалим», который находится рядом с обителью, славится богатейшей коллекцией и его посещение станет дополнением к восхитительным эмоциям, которые точно удастся получить после поездки в Истру.
Также в городе находятся испытательные установки Высоковольтного научно-исследовательского центра Всероссийского электротехнического института. Местные жители называют сооружения «Катушки Тесла». На установки часто приезжают для проведения фотосессий, которые получаются на фоне установок очень эффектными.
Экскурсии с животными в Подмосковье
Обязательное к посещению место для тех, кто хочет побыть наедине с природой и отдохнуть от городского шума и суеты. В Красногорске, недалеко от усадьбы Архангельское, расположен Лохин остров. Самое удачное время года для его посещения - осень. Весь лес окрашивается в невероятные цвета: золотые, оранжевые, красные, янтарные. Кроме того, посетители смогут увидеть местных обитателей, которые живут в своей естественной среде.
Для тех, кто хочет познакомиться поближе с миром животных, стоит посетить ферму «Северный олень» в Орехово-Зуево. Там проживает около 15 этих замечательных животных. Во время экскурсии вам расскажут об истории Севера, уходе за оленя и разрешат угостить их лакомством.
Еще одна ферма, которую можно не просто посетить, но и отведать экологически чистую продукцию из мяса страуса, а также самостоятельно приготовить из него блюдо – «Русский страус» в Серпухове. Кроме страусов на ферме обитают поросята, овечки, гуси, куры и козы.
Куда поехать с детьми в Подмосковье
Action park
Парк отдыха располагается в Коломне. Здесь собраны все активности для детей и их родителей. Зоны для гольфа, батуты, лучный тир, скалодром – это малая часть развлечений, которые ждут гостей парка.
Этнопарк «Кочевник»
В этом парке можно кормить животных, коллекция которых постоянно растет. В зоодворе гости встретят животных-кочевников, среди которых: калмыцкий верблюд, монгольский як, ослы, олени, северные ездовые собаки.
Парк приключений «Хотьково»
Этот парк завоевал звание самого большого веревочного парка Подмосковья. На его территории проводятся анимационные квесты и программы, которые не оставят детей равнодушными. В нем можно найти более 18 трасс различного уровня сложности.
Ферма «Российские альпаки»
Ферма располагается в 20 км от Дмитрова. Такие обаятельные звери как кролики, шотландские коровы, овечки, козы и альпаки, сделают отдых для детей незабываемым.
Парк «Дикие белки» в Чехове
Этот парк подойдет как для детей, так и для взрослых. В нем можно увидеть различные горки, домики на деревьях, полосы препятствий. Также в парке проводят тематические мероприятия, соревнования и игры. Здесь существует зооуголок, в котором обитают белки, телята и козлята, которых можно покормить с рук.
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