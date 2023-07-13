Торговые сети устанавливают в Подмосковье контейнеры для сбора одежды

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«Растёт число людей, которые ответственно относятся к экологии и предпочитают сдавать вещи для переработки. Среди торговых сетей появилась тенденция устанавливать специальные контейнеры для одежды в магазинах. Это очень удобно для покупателей – по пути за покупками, сдать ненужные вещи в контейнер», – говорится в сообщении.Уточняется, что новые или пригодные к носке вещи и обувь в хорошем состоянии передадут для повторного использования, а вещи с дефектами отправят на переработку.
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