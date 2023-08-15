Традиции и приметы на Яблочный спас: когда празднуется в 2023 году

Фото: IStock/Baks
Когда отмечается Яблочный спас с 2023 годуЕжегодно Яблочный спас верующие отмечают 19 августа. В этом году праздник выпадает на субботу.
Почему Яблочный спас так называетсяИстория Яблочного Спаса уходит корнями в древние времена Руси. Именно тогда Яблочным спасом начали называть праздник Преображения Господня. Всё дело в том, что именно в этот период на деревьях созревают яблоки – самые распространённые плоды на Руси. Этот праздник считался временем благодарения богам за урожай и хорошие плоды. Специально к этому дню их везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого дня не полагалось есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов.
Суть праздника и традиции: что можно и нельзя делать на Яблочный СпасЯблочный Спас – это время празднования урожая и благодарения за плоды природы. В этот день проводятся различные ритуалы и обряды, связанные с яблоками. Например, в этот день принято освещать яблоки в церкви. После богослужения священник освящает плоды, и верующие забирают их домой. Освящённые яблоки считаются особенно полезными и защищенными.
Также в этот день из яблок принято готовить блюда и напитки, например, яблочный компот, пироги, пудинги и соки. Это время отмечено угощениями друзей и близких яблочными вкусностями.
На Яблочном Спасе можно устроить разнообразные игры с яблоками, такие как «ловля яблока зубами», «яблочные гонки» и даже соревнования по яблочному мастерству – кто лучше всего сможет очистить яблоко от кожуры.
Но важно помнить, что на Яблочный Спас нельзя предаваться чревоугодию. Праздник выпадает практически на экватор Успенского поста, поэтому весёлые застолья в этот важный период для верующего человека недопустимы. Не следует употреблять в пищу мясо и налегать на алкоголь.
Также нельзя в этот день и работать. Даже бытовые дела на Второй Спас, как и во многие другие православные праздники, под запретом. Но в современном мире церковь спокойно относится к нарушению этого правила.
Приметы на Яблочный спасЯблочный Спас обладает своими приметами и верованиями, связанными с урожаем и здоровьем:
Если в этот день много яблок на деревьях, то зима будет снежной и холодной.
Освящённые на Яблочный Спас яблоки можно дарить близким, чтобы оберегать их от болезней и невзгод.
Если в Яблочный Спас пошёл дождь, то следующая зима будет мягкой и теплой.
Если на вашу руку за день дважды присело насекомое – к счастью.
А если пчёлы слетелись на мёд, то в доме будет счастье и достаток.
Читайте также:
Стало известно, сколько дней продлятся новогодние праздники в 2024 году
Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели
Психолог Крушинских рассказала, как провести выходные с пользой для здоровья