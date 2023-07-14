Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Об этом Трамп написал в своей соцсети TRUTH Social.
Трамп подчеркнул, что политик, неспособный без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свое государство к третьей мировой войне.
Высказывания экс-президента США — отсылка к случаям, когда Байден, поднимаясь по трапу президентского самолета, оступался и падал.
Политик считает, что решение перебросить войска в Европу оставляет границы Америки незащищенными.
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Высказывания экс-президента США — отсылка к случаям, когда Байден, поднимаясь по трапу президентского самолета, оступался и падал.
«Ни одна мать и ни один отец не хочет отправлять своего ребенка умирать в Восточную Европу. У нас должен быть мир», — написал Трамп.
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Екатерина Коршунова