Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что депутаты Государственной думы не выбирают, на каких автомобилях им ездить, а потому в случае, если будет принято решение пересадить парламентариев на отечественные машины, то так и будет.