Трансгендерного спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности

«Командование сил территориальной обороны ВСУ проведет служебное расследование. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от службы на время проведения расследования», — сообщили Силы территориальной обороны ВСУ в соцсети X.
Отмечается, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены со стороны командования ВС Украины.
Читайте также:
Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине