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Трансгендерного спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности

Спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз журналистам РФ
20 сентября 2023, 23:58

Представителя украинской теробороны, трансгендера из США Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз в адрес российских журналистов.
«Командование сил территориальной обороны ВСУ проведет служебное расследование. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от службы на время проведения расследования», — сообщили Силы территориальной обороны ВСУ в соцсети X.

Отмечается, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены со стороны командования ВС Украины.


Сара Эштон-Чирилло в начале сентября опубликовала ролик с угрозами в адрес представителя российских СМИ. О ком конкретно идет речь она не указывала.

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В Москве «омикрон» доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова
Ракова: подштамм «омикрона» составил две трети от всех заболевших COVID в Москве
20 сентября 2023, 23:05

Фото: istock / Lisa Nentwich

В Москве на данный момент преобладает подтип коронавируса «омикрон», который составляет две трети всех случаев заражения в столице. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-1».
«Доминирующим в столице является подтип XBB этого варианта, который составляет две трети всех случаев заражения», — подчеркнула Ракова, обсуждая текущую ситуацию с штаммом COVID в Москве.
Согласно ее словам, данный подтип в большинстве случаев проявляется как обычная простуда.

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В Наро-Фоминске спасли попавшего в капкан ястреба
20 сентября 2023, 20:23

Фото: Минсельхозпрод МО

Краснокнижного ястреба обнаружили в железном капкане жители частного сектора в Наро-Фоминске. Они освободили птицу и доставили в ветеринарную клинику, рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
«Предположительно, хищник попал в капкан во время охоты за мышами. Ветеринары осмотрели ястреба и выявили только незначительные ссадины на лапах. Они обработали их антисептическим средством», – отметил Воскресенский.
Через два дня, убедившись в сохранении всех жизненных функций птицу, её выпустили в естественную среду.
 
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#минсельхозпрод мо
#птицы
#природа
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#московская область
#подмосковье
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С начала года в Подмосковье ветеринары приняли 4 тыс укушенных клещами животных
20 сентября 2023, 20:04

Фото: Минсельхозпрод МО

С осенним потеплением в Подмосковье активизировались клещи, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Там напомнили владельцам собак всех пород и возрастов, что клещи переносят опасную для животных болезнь пироплазмоз.
С начала года в Подмосковье за ветеринарной помощью с укусом клеща обратились около 4 тыс хозяев домашних животных. Пироплазмоз подтвердился более чем в тысяче случаев.
 
Хозяева не всегда выявляют вовремя укус клеща и обращаются в ветеринарные клиники слишком поздно. Вместе со слюной клеща в кровь животного попадают микроскопические паразиты пироплазмы и разрушают эритроциты крови. Если вовремя не начать лечение, животное может погибнуть.
 
При обнаружении на питомце клеща ветеринары рекомендуют обратиться  в ближайшую клинику и в течение 10-14 дней наблюдать за состоянием животного.
 
На прием к специалистам Государственной ветеринарной службы можно записаться через портал госуслуг или позвонив в Единый контакт-центр по телефону 7 495 668 01 25. 

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#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
#московская область
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В подмосковных лесах в бабье лето усилилась активность змей
20 сентября 2023, 19:57

Фото: Andrey Nikishin

Змеи в Подмосковье в дни бабьего лета выползают погреться перед долгой зимовкой. Активность пресмыкающихся в лесах заметили на востоке региона в Шатурском и Орехово-Зуевском городских округах. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
По его словам, скоро, когда пойдут дожди, и температура воздуха опустится до 10 градусов, змеи потянутся к местам зимовок. Они начнут собираться в укрытия и впадать в спячку. В одном укрытии может собраться от нескольких десятков до сотен змей.
 
В Московской области гадюки занесены в Красную книгу, и убивать их нельзя. Они регулируют численность грызунов.

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#комлесхоз мо
#олег баженов
#змеи
#природа
#осень
#бабье лето
#подмосковье
#московская область
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Россияне назвали запасное колесо и домкрат самыми необходимыми вещами в авто
20 сентября 2023, 19:22

Фото: iStock/AndreyPopov

Аналитики выяснили, как часто россияне ремонтируют свои машины, сколько тратят на ремонт и обслуживание в год, а также какие инструменты и аксессуары считают самыми необходимыми. Об этом сообщает RT.
«Почти половина опрошенных россиян (45%) чинят свой автомобиль раз в год, а ещё 19% респондентов рассказали, что их транспортным средствам ремонт требуется два-три раза в год, 5% — четыре-пять раз и столько же (5%) — более пяти раз в год», — приводит результат опроса RT.

По данным опроса онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», 63% россиян ремонтируют машину в автосервисе, 23% делают это самостоятельно, а 15% респондентов обращаются за помощью к друзьям или знакомым. 

Отмечается, что наиболее необходимыми вещами в автомобиле оказались запасное колесо и домкрат, остальные участники опроса выделили аптечку и огнетушитель, набор ключей и трос.

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#онлайн
#дачи
#дома
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Россиянам рассказали о полезных приложениях для школьников
Эффективно и интересно: ТОП-10 приложений для школьников
20 сентября 2023, 19:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

На сегодняшний день существует множество приложений, которые помогают школьникам в обучении. О наиболее полезных и интересных приложениях сообщает RuNews24.
Для изучения языков

Фиксики: английский для детей. Это приложение ориентировано на учеников младших классов. С помощью яркой анимации, графики и интерактивных заданий ребенок с удовольствием будет изучать иностранный язык.

Duolingo. Это официальное приложение известной онлайн-платформы для изучения языков. Оно является подходящим не только для школьников, но и для их родителей. Приложение включает в себя различный набор языков, в том числе и маловостребованные.

DeepL Переводчик. По мнению авторов статьи на RuNews24, это один из лучших переводчиков, который обходит по качеству перевода Google или Яндекс. Приложение включает в себя 29 языков, с помощью него можно переводить не только текст, но и аудио речь.

Энциклопедии, ответы на вопросы, подготовка к ЕГЭ

Учебник «Фоксфорд». В нем любой школьник сможет найти интересующую информацию по разным предметам. Приложение предоставляет краткую справку с главными тезисами по теме.

Грамотей. Это приложение дает возможность проверять орфографию, а также улучшать ее. В программе содержится 20 заданий. Подойдет для любого возраста.

Examer. Помогает школьникам готовиться к ЕГЭ. Школьник самостоятельно ставит себе цель в приложении ― сколько баллов ему нужно набрать по предмету, а приложение автоматически подбирает вопросы по заданной цели.

Для изучения математики

Намби. Отличный помощник в изучении математики для первоклассников. С помощью него ребенок научится простым математическим действиям.

MATH 42. Такое приложение хорошо подойдет старшеклассникам и даже студентам. С его помощью можно решать сложные задачи и подробно видеть ходы их решения. 


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#егэ
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#онлайн
#google
#ии
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Вице-премьер Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива
20 сентября 2023, 18:43

Фото: istock / bizoo_n

Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума заявил, что правительство России работает над балансировкой оптовых цен на рынке горючего.

По словам премьера, цены уже снижаются, а рынок балансируется.  Информацию передает агентство ТАСС.

«Задача стоит на внутреннем рынке цены держать и не повышать, что в принципе и удается вертикальным [интегрированным] компаниям», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Напомним, что недавно стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась. Так, по итогам торгов топливо АИ-95 потеряло 5,06% в цене и составило 69 272 рублей за тонну. Бензин АИ-92 упал в цене на 6% и сейчас стоит 66083 рублей за тонну.

Ранее Александр Новак заявлял, что в России сейчас проблем с наполнением рынка, дефицита топлива не наблюдается.

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#топливо
#рынок
#правительство
#цены
#премьера
#бензин
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В Московской области дан старт проекту по работе с приёмными детьми
20 сентября 2023, 18:39

Фото: Минсоцразвития МО

В Подмосковье стартовал обучающий проект по работе с приёмными детьми. Он предназначен для директоров школ, учителей и приёмных родителей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

Проект носит название «В класс пришел приёмный ребенок». В его рамках директора и учителя школ, сотрудники органов опеки и приёмных родители смогут выработать единый подход в оказании помощи усыновлённому ребёнку в период адаптации. Новый проект охватит свыше 3 тыс специалистов.
 
Занятия пройдут с 19 сентября по 8 ноября во всех городах Подмосковья. Обучающая программа предусматривает тренинги, деловые игры, занятия по технике экстренной самопомощи в кризисных ситуациях, дискуссионные площадки. 
 
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#минсоцразвития мо
#приёмные родители
#дети
#обучение
#педагоги
#московская область
#подмосковье
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Ипотеку на упрощённых условиях оформили уже около 500 подмосковных ИТ-специалистов
20 сентября 2023, 18:04

Фото: Минжилполитики МО

Около 500 сотрудников высокотехнологичных компаний Подмосковья оформили льготную ипотеку на новых условиях с начала сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.
Льготную ипотеку они могут оформить с сентября этого года. Уже одобрено почти 500 заявок на кредиты на 1,8 млрд рублей. А всего за время действия льготной ипотеки её оформили более 5 тыс сотрудников высокотехнологичных компаний региона.
 
Ставка по льготной ипотеке для ИТ-специалистов составляет 5%. Программа работает с мая прошлого года. Чтобы ею воспользоваться, нужно работать в аккредитованной компании, иметь российское гражданство и быть не старше 50 лет. 
 
Специалисты от 36 до 50 лет должны иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс рублей для городов-миллионников и не менее 70 тыс - для остальных городов и муниципалитетах. 
 
С сентября требования к размеру зарплаты не предъявляются к сотрудникам в возрасте до 35 лет. 

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#льготная ипотека
#подмосковье
#московская область
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