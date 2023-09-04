Травматолог Григорьева объяснила, как подобрать школьнику письменный стол

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«Он должен быть не менее метра в длину. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно и иметь достаточно пространства для работы. Столешница должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы», – сказала Григорьева.Кроме того, она отметила, что для ног под столом должно быть свободное пространство не менее 0,5 кв м. Стопы ученика должны стоять ровно на полу.
«При этом столешница должна быть немного под наклоном. При долгом сидении ребёнок начинает горбиться, что может вызвать нарушение осанки. Небольшой наклон письменной поверхности поможет правильно распределить нагрузку на позвоночник. В идеале стол должен позволять фиксировать угол наклона крышки в нескольких положениях», – отметила травматолог.Не менее внимательно стоит подходить к выбору стула. Стол и стул должны соответствовать друг другу и росту ребёнка, заключила Грирорьева.
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