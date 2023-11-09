Трех сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий»

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Трёх сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий», об этом сообщил министр республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! Как и другие представители достойного рода Кадыровых, они являются настоящей гордостью нашего народа, которые в каждом своем действии стремятся служить интересам Родины!», - прокомментировал ситуацию Дудаев.
«Даймехкан Сий» дословно переводится как «Честь Отечества». Этот орден является высшей формой поощрения Чеченской Республики.
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Евгения Парфентьева