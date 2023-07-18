Тренер из Дубны получила сертификат на жильё по социальной ипотеке

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Тренер по лёгкой атлетике спортшколы «Дубна» Надежда Возвышаева получила сертификат для приобретения собственного жилья по программе социальной ипотеки. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«На днях Надежда Андреевна узнала, что ее заявка отобрана среди множества других. Надежда Возвышаева более девяти лет тренирует юных спортсменов наукограда и пять последних лет работает в спортивной школе «Дубна». Её любовь к детям и настойчивый характер позволяют добиваться тренерских высот», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Среди её учеников – призёры первенства Московской области, Кубка Подмосковья и других спортивных соревнований. Ребята завоёвывают награды в тройном прыжке и беге.
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Лора Луганская