Тренер по фигурному катанию Раевский опроверг новость о своей смерти

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«Всё нормально, ничего. Я как бы жив, здоров», - заверил журналистов Вадим Раевский.
Вадим Раевский является чемпионом Кубка СССР, трижды победителем открытого первенства Москвы. Раевский 20 лет занимается тренерской деятельностью: работает с юными фигуристами.
Ранее фигуристка Алина Горбачёва, пропавшая в августе, опубликовала видео, в котором принесла извинения за свой поступок. По словам спортсменки, причиной исчезновения стали внутренние переживания. Горбачёва выразила благодарность тем, кто за нее переживал и помогал в поисках.
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