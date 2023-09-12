Тренировки, режим и график: почему киберспортсмены не страдают зависимостью от игр

Фото: IStock/gorodenkoff
«Если мы говорим про спорт, то для него характерны системный подход, график, режим, техника безопасности. Поэтому именно киберспорт не несёт в себе вреда. Более того, статистика показывает, что киберспортсмены в среднем проводят за компьютером меньше времени, чем геймеры. Киберспорт развивает скорость реакции, концентрацию, учит контролировать и дозировать спортивную агрессию, развивает лидерские и социальные навыки, стратегическое мышление. Ну и, конечно же, всех киберспортсменов объединяют ещё три важных компетенции: сила воли, усидчивость и умение адаптироваться к новым технологиям. С их помощью спортсменам удаётся эффективно составлять план тренировок и следовать ему, а также быстрее разбираться в новом “железе” и игровых обновлениях, что критически важно в нашем современным мире с непрекращающейся эволюцией науки и техники», — сказал Дмитрий Смит.
«Важно отметить, что ФКС России активно интегрирует идеи национального проекта “Спорт — норма жизни” в свои ежегодные соревнования, а также заключила соглашение с оператором ГТО (готов к труду и обороне) — площадки ГТО сейчас можно найти на финалах всех крупных турниров. Помимо этого, ФКС России подробно знакомит спортсменов с техникой безопасности при работе за персональным компьютером и создаёт специальные памятки и рекомендации, объясняющие как беречь здоровье. К мероприятиям по охране здоровья также можно отнести антидопинговую политику, проводимую ФКС России», — заметил Смит.Читайте также:
Психоаналитик назвала главные симптомы игровой зависимости у детей
Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян
Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещают множество секций