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Тренировки, режим и график: почему киберспортсмены не страдают зависимостью от игр

В ФКС России объяснили, почему киберспорт не вредит здоровью
12 сентября 2023, 17:29
Фото: IStock/gorodenkoff

Фото: IStock/gorodenkoff

Компьютерные игры – популярное увлечение, важная часть массовой культуры и отличный способ снять стресс. Часто это увлечение перетекает в профессию: игроки объединяются в команды и участвуют в соревнованиях, становятся важными фигурами в мире киберспорта. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал «Радио 1» почему киберспорт – это не просто гейминг, и как живут настоящие спортсмены виртуальной реальной.
Как рассказал представитель ФКС России гейминг – это просто времяпрепровождение, хобби. Такое увлечение может привести к компьютерной зависимости. Люди, которые решили профессионально играть в игры, соблюдают режим дня, тренируются и соблюдают технику безопасности.
«Если мы говорим про спорт, то для него характерны системный подход, график, режим, техника безопасности. Поэтому именно киберспорт не несёт в себе вреда. Более того, статистика показывает, что киберспортсмены в среднем проводят за компьютером меньше времени, чем геймеры. Киберспорт развивает скорость реакции, концентрацию, учит контролировать и дозировать спортивную агрессию, развивает лидерские и социальные навыки, стратегическое мышление. Ну и, конечно же, всех киберспортсменов объединяют ещё три важных компетенции: сила воли, усидчивость и умение адаптироваться к новым технологиям. С их помощью спортсменам удаётся эффективно составлять план тренировок и следовать ему, а также быстрее разбираться в новом “железе” и игровых обновлениях, что критически важно в нашем современным мире с непрекращающейся эволюцией науки и техники», — сказал Дмитрий Смит.

Собеседник отметил, что физическая форма напрямую влияет на показатели в компьютерном спорте. В связи с этим в Федерации стремятся продвигать понятие «в здоровом теле — здоровый дух», и профессиональные киберспортсмены стремятся соблюдать здоровый образ жизни.
«Важно отметить, что ФКС России активно интегрирует идеи национального проекта “Спорт — норма жизни” в свои ежегодные соревнования, а также заключила соглашение с оператором ГТО (готов к труду и обороне) — площадки ГТО сейчас можно найти на финалах всех крупных турниров. Помимо этого, ФКС России подробно знакомит спортсменов с техникой безопасности при работе за персональным компьютером и создаёт специальные памятки и рекомендации, объясняющие как беречь здоровье. К мероприятиям по охране здоровья также можно отнести антидопинговую политику, проводимую ФКС России», — заметил Смит.
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#игры
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В школах и библиотеках Подмосковья стартовала акция «Литература — школам Донбасса»
12 сентября 2023, 17:23

Фото: istockphoto / morgan2

В школах и библиотеках Московской области организованы пункты сбора художественной литературы для пополнения фондов школьных библиотек общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики.

О сборе гуманитарной помощи в рамках проекта «Литература — школам Донбасса» рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. 

«Акция продлится до 1 октября. Вся собранная литература будет отправлена в ДНР гуманитарным грузом», — сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

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Сооснователь РКЦ Юнусов заявил о пользе сотрудничества с Китаем
12 сентября 2023, 17:08

Фото: istockphoto.com/Zerbor

Сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов заявил, что России очень выгодно сотрудничество с Китаем.
«Китай — один из двух мировых лидеров. Он действительно соревнуется с американцами за первое место. Нам было бы полезно с ним сотрудничать. Но это сотрудничество может быть тогда, когда у нас есть что-то, что интересно им», — пояснил в беседе с RT Юнусов.

При этом, он отметил, что Россия также имеет инновационные технологии, которые могут заинтересовать иностранных партнёров. Так, по его словам, созданный российскими учёными 16-кубитный квантовый компьютер имеет есть ряд технологий, которые сделаны лучше, чем у китайцев.

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#технологии
#саммит
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Психоаналитик назвала главные симптомы игровой зависимости у детей
Психоаналитик Смолярчук назвала главные симптомы игровой зависимости у детей
12 сентября 2023, 17:03

Фото: IStock/Kerkez

Ежегодно во всём мире 12 сентября отмечают День видеоигр. Сегодня эта сфера стала не просто развлечением, а настоящей профессией: во многих странах, в том числе и в России активно развивается киберспорт, участники которого получают крупные вознаграждения. Нужно ли поощрять ребёнка за игру в компьютер и как определить первые признаки зависимости, «Радио 1» рассказала директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.
По словам специалиста, у каждого человека есть потребность в утешении, и все стремятся восполнить это чувство через разные действия: одни посвящают день уборке квартиры, другие – отправляются на шоппинг или на отдых с друзьями. Ребёнок часто использует для этого компьютерные игры. Однако, чтобы увлечение не перетекло в зависимость, родители должны направлять ребёнка.
«Кто-то во время игры получает главную свою психологическую потребность – быть победителем, быть на коне. Особенно это затягивает тех детей, которые в очных коммуникациях не испытывают такого удовлетворения, где они не чувствуют своего признания, где они подвергаются травле, буллингу. Такие дети находятся в группе риска и могут стать жертвами компьютерных игр. Но есть также очень много развивающих игр, где требуются дополнительные знания, где требуется интеллект, где игра воспитывает в ребёнке бесстрашие, умение договариваться, умение проигрывать. Поэтому задача родителя – направить интерес ребёнка к цифровым технологиям в правильно русло. Родитель должен через собственный пример заинтересовать ребёнка, показать для чего именно ему нужен компьютер. Нужно показать, как компьютер можно поставить на службу себе, а не напротив», — отметила Ирина Смолярчук.
Психоаналитик подчеркнула, что зависимость от компьютерных игр родители могут определить на ранних стадиях. По словам специалиста, существует несколько факторов, на которые должны обратить внимание мамы и папы.
«Ребёнок не выполняет своих привычных обязанностей, например, он играет в игру в ущерб урокам, он встаёт из-за компьютера в туалет, когда уже не может сидеть. Это значит, что его физиологические потребности становятся вторичными. Он отказывается от еды, ему еду начинают уже подавать прямо за стол, где находится компьютер, он эту еду потребляет, не выходя из-за стола, он даже не чувствует, что он ест», — сказала собеседница.
Смолярчук отметила, что родитель может проследить за отношением ребёнка к окружающему миру. Если он отказывается от привычных прогулок, становится агрессивным и всё реже находится в реальном мире – это повод отвести ребёнка к специалисту.  
«Ребёнок отказывается от привычных прогулок, отказывается ехать в какую-то любимую свою секцию, он не обращает внимание на значимые события, которые раньше его волновали, — подчеркнула специалист. — Родители замечают что человек просто выключен из реальности, погружён в какую-то параллельную реальность, которую он видит на экране монитора. Вот это уже опаснейшие симптомы, которые свидетельствуют о том, что у человека сформировалось аддитивная психология». 
Если родственники заметили подобные симптомы у ребёнка, то нужно воздержаться от угроз и наказания. Ирина Смолярчук призывает сразу обращаться к врачу.

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#родители
#компьютер
#игра
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#психология
#игры
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Джордж Буш удивился своей фотографии с Пригожиным из 2006 года
12 сентября 2023, 16:52

Фото: РИА Новости / Константин Завражин

Экс-президент США Джордж Буш-младший был удивлен, когда увидел фото с саммита G8, который проходил в Санкт-Петербурге в 2006 году.
Фотография сделана 14 июля 2006 года, на ней Джордж Буш с супругой Лорой Буш находятся рядом с ныне погибшим основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Тогда Пригожин подавал американскому лидеру блюда и напитки. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на интервью, доступном на YouTube.

«Что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, где он [Евгений Пригожин] был парнем, который подавал мне еду», — сказал Буш-младший.
Фотография была сделана во время делового ужина Владимира Путина со своей бывшей супругой, Джорджем Бушем и его женой Лорой.

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Мособлизбирком объявил Воробьева губернатором Подмосковья

«Выпил и вырубился»: Как Илон Маск пил московскую водку в 2000-х

#сша
#президент
#фото
#фотография
#чвк
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Мособлизбирком объявил Воробьева губернатором Подмосковья
12 сентября 2023, 16:50

Фото: kremlin.ru

В Московской области подвели заключительные итоги выборов на пост губернатора, сообщает Мособлизбирком.
Оглушительную победы на выборах на пост губернатора Московской области одержал нынешний глава региона Андрей Воробьев. Он набрал 83,68% голосов.

Напомним, выборы в Подмосковье стартовали 8 сентября и продлились три дня. Помимо губернатора, жители региона выбирали депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

На пост губернатора претендовали 4 кандидата - Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьев.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#выборы
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Перелётные птицы покидают леса Московской области
12 сентября 2023, 16:41

Фото: Комлесхоз МО / Светлана Медведева

В подмосковных лесах начался осенний перелёт птиц, который будет продолжаться до ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Первыми в тёплые края отправились насекомоядные птицы – стрижи и ласточки. За ними Подмосковье покинули кукушка обыкновенная, речная крачка, соловьи, славки и камышёвки. А в сентябре настал черёд мухоловок и некоторых видов куликов. Сейчас наблюдается массовый отлёт скворцов, чибисов и канюков», – рассказал председатель Комлесхоза региона Олег Баженов.
В ведомстве пояснили, что главная причина того, что птиц тянет к перемене мест, – не холод, а дефицит пищи. Зимой в лесах нет насекомых и ягод, которые входят в рацион пернатых.
 
Далее в тёплые края отправятся дрозды, трясогузки, пустельги и жаворонки. Они уже набираются сил в стаях перед дальней дорогой. Начальные и конечные точки перелёта могут быть на расстоянии 2-10 тыс км друг от друга.

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#олег баженов
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#осень
#подмосковье
#московская область
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Журналистов Подмосковья пригласили принять участие в проекте школы журналистики
12 сентября 2023, 16:38

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» продолжает набор студентов от 18 до 30 лет.

Занятия будут проходить в очном и онлайн форматах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа будет состоять из двух модулей. Занятия будут проходить с сентября по декабрь 2023 года.

Занятия бесплатные, но необходимо пройти конкурсный отбор.

Узнать подробности участия и подробную информацию о конкурсе можно на сайте. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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«Выпил и вырубился»: Как Илон Маск пил московскую водку в 2000-х
BI: Илон Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х
12 сентября 2023, 16:30

Фото: istock / Igor Dudchak

Американский бизнесмен Илон Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки во время бизнес-встерчи в Москве в 2000-х. Об этом рассказывает Business Insider со ссылкой на биографию предпринимателя, написанную Уолтером Айзексоном.
Как сообщает издание, Маск в начале 2000-х годов планировал запустить миссию на Марс. Была назначена встреча с бизнесменами России для обсуждения покупки ракет российского производства. В Москву американский бизнесмен прибыл уже с похмелья после вечеринки в Париже. Во время обеда в ресторане на столе было много водки. Кроме того, россияне подарили Маску бутылку водки, на этикетке которой был изображен он сам на Марсе.

«Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол», — пишет в книге Айзексон.
Позже Илон сознался, что ему не нравится «вкус и действие большей части алкоголя», уточняет Business Insider.

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В Подмосковье свыше 160 тысяч льготников уже установили электронный социальный паспорт
12 сентября 2023, 16:10

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В июне 2023 года на территории Московской области внедрили социальный паспорт, которым могут воспользоваться жители региона.

Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьёва, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Уже свыше 160 тысяч жителей Подмосковья скачали цифровой паспорт льготника. Раньше нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне», —  рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Оформить электронный социальный паспорт можно на сайте. 

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