Треть проверенных с начала года в Подмосковье такси оказались нелегальными

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«В отношении водителей составлено более 11 тыс административных материалов. Местами притяжения для нелегалов остаются аэропорты автовокзалы, остановки общественного транспорта рядом с железной дорогой и метро, где наблюдается интенсивный пассажиропоток», – отметили в ведомстве.
В салоне должна быть информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки. Также там должен быть размещён QR-код с разрешением, которое можно проверить по этому коду.
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