Треть проверенных с начала года в Подмосковье такси оказались нелегальными

Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдет в Московской области с 16 по 30 сентября.

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, как выбрать наиболее удобную площадку для участия в экологической акции: .

— необходимо зайти на карту сайта геопортала Подмосковья;

— выбрать в меню раздел «Комитет лесного хозяйства МО» и нажать на папку «Наш лес. Посади своё дерево 2023»;

— отметить галочкой «Площадки акции (лесные)» и/или «Площадки акции (муниципальные)»;

— далее из предложенных на карте площадок, отмеченных эмодзи «ёлочка», нужно выбрать наиболее удобную для Вас площадку.

Центральная лесная площадка в этом году будет организована вблизи деревни Новая Купавна в Богородском городском округе. На этому участке, где была произведена сплошная санитарная рубка, высадят порядка 16 тыс сосен.

Адреса всех площадок, где пройдёт акция, можно найти на Геопортале Подмосковья в разделе Комлесхоза региона «Наш лес. Посади своё дерево 2023».

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