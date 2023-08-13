Третий участник избиения инвалида СВО в Забайкалье сам сдался полиции

Фото: iStock/Andrey_Mikhaylov
Третий соучастник избиения в Забайкалье инвалида спецоперации, объявленный в международный розыск, задержан, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону. По информации журналистов, Иван Зырянов сдался полиции сам.
Ранее 43-летнего Зырянова объявили в международный розыск, сообщили представители Забайкальского краевого суда, отметив, что фигурант «не женат, ранее не судим, нигде не работает и проживает со своей матерью».
5 августа в Забайкальском крае компания молодых людей избила ветерана специальной военной операции, который лишился обеих ног на Украине. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками. Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
Всем подозреваемым грозит наказание по уголовным статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом».
Читайте также:
Обвиняемого в избиении участника СВО объявили в международный розыск
Один из избивших ветерана СВО в Забайкалье мужчин ушел из дома с ружьем
После жестокого избиения ветерана СВО в Забайкалье накажут сотрудников МВД
5 августа в Забайкальском крае компания молодых людей избила ветерана специальной военной операции, который лишился обеих ног на Украине. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками. Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
Всем подозреваемым грозит наказание по уголовным статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом».
Читайте также:
Обвиняемого в избиении участника СВО объявили в международный розыск
Один из избивших ветерана СВО в Забайкалье мужчин ушел из дома с ружьем
После жестокого избиения ветерана СВО в Забайкалье накажут сотрудников МВД
Артем Путинцев