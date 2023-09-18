Три лесных пожара ликвидированы в Подмосковье в прошлую субботу

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
«На территории лесного фонда Московской области в эти выходные зарегистрировано три пожара: в Лосино-Петровском и Богородском муниципалитетах, а также в городском округе Луховицы. Все они были оперативно потушены», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Оперативное тушение пожара устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.
Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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