Три муниципальных земельных участка в Солнечногорске сдаются в аренду

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
В деревнях Загорье, Общественник и Ожогино городского округа Солнечногорск будут сдаваться в аренду муниципальные участки под строительство жилых домов. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.
Кроме этого, с арендодателями будут заключены договоры на общую сумму 22 млн рублей в год, включая ставку арендной платы.
Стоит отметить, что в Подмосковье как физические, так и юридические лица могут взять в аренду земельный участок. На официальном сайте администрации можно узнать об актуальных торгах и участках в разделе «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах».
Также при подачи заявления на торги нужно указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность, в случае если заявитель действует от имени другого лица. Данная услуга предоставляется бесплатно.
Читайте также:
Дачникам раскрыли растение, улучшающее почву
Власти Карелии начали бесплатную раздачу земельных участков героям СВО
В Богородском округе осталось обеспечить жильём последние 127 семей дольщиков
Стоит отметить, что в Подмосковье как физические, так и юридические лица могут взять в аренду земельный участок. На официальном сайте администрации можно узнать об актуальных торгах и участках в разделе «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах».
Читайте также:
Дачникам раскрыли растение, улучшающее почву
Власти Карелии начали бесплатную раздачу земельных участков героям СВО
В Богородском округе осталось обеспечить жильём последние 127 семей дольщиков
Мира Полтева