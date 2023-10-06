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Три муниципальных земельных участка в Солнечногорске сдаются в аренду

06 октября 2023, 09:15
Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В деревнях Загорье, Общественник и Ожогино городского округа Солнечногорск будут сдаваться в аренду муниципальные участки под строительство жилых домов. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.
Кроме этого, с арендодателями будут заключены договоры на общую сумму 22 млн рублей в год, включая ставку арендной платы.


Стоит отметить, что в Подмосковье как физические, так и юридические лица могут взять в аренду земельный участок. На официальном сайте администрации можно узнать об актуальных торгах и участках в разделе «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах».



Также при подачи заявления на торги нужно указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность, в случае если заявитель действует от имени другого лица. Данная услуга предоставляется бесплатно.

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#солнечногорск
#московская область
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Любители публичного секса оккупировали парк в крупном американском городе
06 октября 2023, 08:44

Фото: iStock/Chalabala

Полиция штата Джорджия охотиться на любителей публичного секса, захвативших один из парков Атланты.
New York Post пишет, что парк «Сайкс», который находится у границы города Атланты, стал местом притяжения для десятков пар. Встретить там людей, занимающихся сексом, можно в любое время дня и ночи. Местные жители говорят, что такие пары затерроризировали их. В полицию поступает сотни жалоб.
 
«Эта проблема держит жителей в постоянном страхе. Родители не могут гулять с детьми. Дети не могут гулять с собаками и играть в парке. Горожане не могут провести спокойный день на лоне природы», —говорит начальник полиции района Шон Бьюкенен.
Местные жители уже собираются самостоятельно наводить порядок. По словам Бьюкенена, парк «Сайкс» оказался на одном из «гнусных сайтов» знакомств для секса в качестве удобного места для свиданий. Полицейские установили в парке камеры наблюдения и отслеживают соцсети и сайты, где пары договариваются о сексе в парке. Уже за непристойное поведение арестованы 24 человека. Но это не оказало большого эффекта.
 
Защитники «свободной любви» считают, что власти Атланты занимаются преследованием людей за их образ жизни. Бьюкенен отвечает, что нарушители попадают под арест не за любовь к сексу на природе, а за непристойное поведение.

Ранее сообщалось, что 77-летний петербургский пенсионер намерен судиться с магазином интимных товаров из-за бракованной секс-игрушки.

Сообщается, что пожилой мужчина приобрел в секс-шопе девайс, у которого на второй день использования порвалась резинка. По словам пенсионера, на изделии присутствуют «трещины старения», что говорит о браке устройства.

После покупки мужчина вернулся в магазин и потребовал сделать возврат, однако ему отказали. Пенсионер обратился в суд и потребовал, чтобы ему вернули потраченные на покупку деньги, выплатили неустойку в размере 486.70 рублей, а также компенсировали моральный и физический вред.

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#секс
#парк
#полиция
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Опубликованы пугающие предсказания Ванги на 2024 год
«Стандарт»: Ванга предсказала объединение России, Индии и Китая в 2024 году
06 октября 2023, 07:05

Фото: istock / Zerbor

Известная болгарская прорицательница Ванга в своих предсказаниях называла 2024 год сложным. В Болгарии обнародовали ранее неизвестные пророчества, одно из которых гласит что планету может захватить «могучий трехглавый дракон» в лице России, Индии и Китая. Информацию сообщает болгарская газета «Стандарт».
По словам провидицы, в следующем году в истории человечества произойдет самое важное событие. Кроме того, в 2024 ожидаются стихийные бедствия, которые могут привести к огромному количеству жертв. 

Помимо этого, в предсказании на следующий год обозначены какие-то «красные деньги» с цифрами 100 и 5, но раскрыть смысл этих слов пока не удалось.

Ванга ранее предсказывала смерть Иосифу Сталину, террористическую атаку на башни-близнецы в США, затопление подлодки «Курск». И даже пандемию ковида. 

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#сша
#деньги
#смерть
#стандарт
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Ученикам ограничат доступ к смартфонам на уроках
Депутат Смолин предложил ограничить доступ к смартфонам на уроках
06 октября 2023, 05:47

Фото: istock / Smederevac

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что смартфоны должны разрешаться для использования на уроках только в учебных целях, и в остальных случаях их использование следует ограничивать. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».
Смолин подчеркнул, что необходимо различать ситуации, когда смартфоны используются в учебных целях, и моменты, когда их использование излишне. В данном контексте он привел пример Франции, где принят закон о запрете использования смартфонов в школах. Однако, по мнению депутата, в России ситуация немного иная, так как существуют случаи, когда смартфоны могут быть полезными.

Смолин также отметил, что некоторые школы уже проводят эксперименты, позволяя учащимся оставлять смартфоны в специальных местах перед уроками, если они не нужны для учебных задач. По его мнению, для реализации такой инициативы не требуется отдельного закона, а можно обойтись подзаконным актом.

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#школы
#закон
#рф
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Эксперт Храпунова рассказала о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин
Эксперт Храпунова: Мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин
06 октября 2023, 05:32

Фото: iStock/Choreograph

Эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова заявила, что самый распространенный вид мошенничества в бытовой сфере — это мошенничество в сфере ремонта стиральных машин. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, у россиян чаще всего выманивают деньги во время починки бытовой техники.

«Это сейчас самое распространенное мошенничество», — цитирует издание слова собеседницы.

Храпунова пояснила, что после того, как стоимость работ уже была обговорена, мастер уезжает вместе с какой-то деталью, а позже сообщает, что стоимость ремонта резко выросла. В итоге человек вынужден оплатить требуемую сумму, или же мастер отказывается вернуть деталь. 

«Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастеров по отзывам знакомых», — резюмировала эксперт.

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#мошенничество
#человек
#ремонт
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Японский аппарат SLIM пролетел на Луной
Японский аппарат SLIM совершил пролет над Луной
06 октября 2023, 04:51

Фото: istockphoto/mikiell

Модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) из Японии, чья мягкая посадка на Луну запланирована на январь, успешно совершил проход над поверхностью естественного спутника. Информацию об этом передает SpaceNews.
По данным издания, 4 октября модуль преодолел Луну, развив скорость 1,47 километра в секунду и приблизившись на расстояние менее пяти тысяч километров к ее поверхности. В настоящее время аппарат продолжает находиться на вытянутой окололунной орбите.

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#авария
#скорость
#астероид
#аппарат
#база
#станции
#рф
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Стало известно, насколько за год подорожала аренда квартир в России
«Авито.Недвижимость»: за год аренда квартир в России подорожала на 13%
06 октября 2023, 03:49

Фото: istockphoto/Davizro

За последний год спрос на аренду квартир в крупных российских городах увеличился на 8%, а цены по всей стране выросли в среднем на 13%, достигнув к концу третьего квартала 2023 года уровня в 26 тысяч рублей в месяц, согласно анализу проведенному экспертами сервиса «Авито.Недвижимость», передает РИА Новости.
Согласно данным «Авито», наименьшие цены на аренду жилья в третьем квартале 2023 года были зафиксированы в Брянске и Кирове, где средняя стоимость аренды составила 14 тысяч рублей, а аренда однокомнатных квартир обходилась в 12 и 13 тысяч рублей в месяц соответственно. Также низкие цены были отмечены в Ярославле (16,5 тысяч рублей в месяц), Ульяновске и Ижевске (по 17 тысяч рублей), а также в Рязани и Саратове (по 18 тысяч рублей).

Самая дорогая аренда наблюдались в Москве (70 тысяч рублей), Сочи (50 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (33 тысячи рублей).

Согласно данным «Авито», за последний год сильнее всего выросли цены на аренду студий ( 14%), за ними следуют двух- и однокомнатные квартиры ( 11% и 10% соответственно). Аренда трехкомнатных квартир осталась на прежнем уровне, а аренда многокомнатного жилья снизилась на 10%.

Спрос на долгосрочную аренду за последние три месяца показал традиционный сезонный рост, увеличившись в третьем квартале на 39% по сравнению со вторым. Особый интерес проявили к жилью малого формата, где аренда студий выросла на 51%, однокомнатных квартир на 42%, двухкомнатных на 31%, а трехкомнатных на 27%.

Предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось на 5% за последние три месяца и на 10% за год. На платформе «Авито» уменьшилось количество доступных лотов всех форматов, что свидетельствует об оживлении рынка как в сравнении с предыдущими тремя месяцами, так и по сравнению с прошлым годом. Цены за квартал выросли на 4%, при этом студии подорожали на 20%, а однокомнатные квартиры на 10%. Стоимость аренды двухкомнатных и трехкомнатных квартир за квартал не изменилась.

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#спрос
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Задержанный мужчина узнал в полицейском порномодель
06 октября 2023, 02:14

Фото: iStock/FOTOKITA

Сотрудница дорожной полиции в Миннеаполисе, США, оказалась в неловкой ситуации, когда остановила водителя, который оказался ее подписчиком на сайте для взрослых OnlyFans. Об этом сообщает New York Post.
Полиция Миннеаполиса начала внутреннее расследование в отношении этой сотрудницы, которая дополнительно работает порномоделью на платформе OnlyFans. Все началось, когда она случайно остановила одного из своих подписчиков для проверки документов. В настоящее время следователи выясняют, было ли нарушено внутреннее положение и правила службы для сотрудников полиции.

Водитель, которого остановили, рассказал журналистам, что ему потребовалось некоторое время, прежде чем он узнал в этой 35-летней полицейской ту самую даму, чьи откровенные фотографии и видео он просматривал в Интернете в течение пяти месяцев. Как только он осознал, с кем имеет дело, он отказался подчиняться.

«Я не хочу, чтобы она меня арестовывала. Ведь всего вчера я заплатил 29,9 доллара, чтобы посмотреть, как она и ее муж занимаются сексом. Я просто не могу уважать ее или район, в котором она работает», - заявил нарушитель.

В своем OnlyFans-аккаунте женщина описывает себя как «свободную духом неисправимую оптимистку, которая создает сексуальный контент, чтобы приносить удовольствие людям». Однако правила полиции Миннесоты запрещают сотрудникам заниматься внеслужебной деятельностью, которая несовместима с их служебными обязанностями, включая работу в «заведениях для взрослых, где люди выступают обнаженными или полуобнаженными». По словам пресс-секретаря мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, «если речь идет о обнаженных фотографиях, доступных по платной подписке, мэр не видит в этом проблемы».

Шеф полиции Миннеаполиса Брайен О’Хара лично участвует в расследовании нарушения внутренних правил службы. Ему предстоит принять решение о дальнейшей службе женщины в полиции.

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Юрист Данилов рассказал, кто получит выплату в 100 тысяч по банковским картам
Юрист Данилов: По новым правилам клиенты банка получат крупную компенсацию
06 октября 2023, 02:13

Фото: iStock/Diy13

Юрист Кирилл Данилов рассказал, что страховка банковских карт с октября покрывает риски от мошеннических списаний средств. Согласно новым правилам, клиент банка теперь может получить компенсацию, пишет «Прайм».
Отмечается, что минимальный размер страховой выплаты начал действовать с 1 октября текущего года.

«Новые требования Центробанка направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на который может претендовать клиент», — цитирует агентство слова собеседника.

Страховщиков обязали выплачивать средства в срок не более 30 дней со дня получения заявления от потерпевшего.

По словам Данилова, если украденная с карты сумма не превышает 100 тыс. руб., то страховая возместит ущерб в полном объёме. В случаях когда украденная сумма больше, размер выплаты составит не менее 100 тыс. руб.

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#клиент
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Назван способ получения пособия от работодателя при выходе на пенсию
Юрист Виноградов заявил, что уволиться на пенсию можно без отработки двух недель
06 октября 2023, 01:40

Фото: istock / Denis Vostrikov

Работающие граждане в России, которые выходят на пенсию по старости, имеют право подать заявление на увольнение в любое время. Однако важно следовать правильной процедуре, отметил юрист Вадим Виноградовав интервью агентству «Прайм».
В соответствии со статьей 80 Трудового Кодекса, работники, достигшие пенсионного возраста, могут подавать заявление о своем увольнении без необходимости отработки двух недель, пояснил специалист.

Юрист подчеркнул, что в этом случае работодатель не имеет права требовать предъявления пенсионного удостоверения. Он также отметил, что некоторые предприятия могут предложить своим сотрудникам пенсионного возраста перейти на срочный трудовой договор, но никто не имеет права вынуждать их заключать такой документ.

В случае несогласия с продолжением трудовых отношений, работодатель может использовать другой способ — увольнение по причине сокращения штата. В этом случае сотруднику полагается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, пояснил юрист.

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