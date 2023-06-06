Три новых производства индийского холдинга появятся в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы рады снова вас видеть у нас в Подмосковье. Всегда приятно иметь дело с компанией, которая выполняет свои обязательства и, более того, имеет перспективу дальнейшего развития. Конечно, мы благодарны, что наша делегация, наш инвестблок был любезно принят партнерами в Индии и провел роуд-шоу, которое позволило найти новых инвесторов. Мы очень надеемся, что кто-то из ваших коллег приедет к нам также инвестировать, создавать рабочие места и, самое главное – привнесет новые технологии в перерабатывающую, обрабатывающую промышленность», — сказал Андрей Воробьев в общении с управляющим директором «Uflex Group».
«Конечно, сегодня особенно ценны отношения между Индией и Россией, в весьма сложное, ответственное для нас время. И Премьер-министр Индии, и наш Президент делают все для того, чтобы регионы продолжали добрососедское, партнерское взаимодействие. Мы благодарны за такое отношение, и очень надеемся, что наши встречи и дальше будут продуктивными и регулярными», — дополнил Андрей Воробьев.Общий объем инвестиций в рамках соглашения, которое подписали губернатор Подмосковья и управляющий директор «Uflex Group» Ашок Чатурведи составляет 3 миллиарда рублей. В рамках реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест.
Ежегодно предприятие планирует производить около 28 тысяч тонн краски и клея для пищевых упаковочных материалов.
Реализация проекта намечена на февраль 2025 года.
«Я благодарю вас (Андрей Юрьевич Воробьев) за ту поддержку, которую вы оказываете с самого первого дня нахождения компании «Флекс Филмс Рус» на территории Российской Федерации. Когда мы планировали реализацию инвестпроекта, посетили различные регионы России, и Московская область проявила себя, как наиболее ориентированный на деловое взаимодействие регион с абсолютно безукоризненным, выстроенным механизмом государственной поддержки. Мы уверены в поддержке региона, поэтому смело строим планы по дальнейшему развитию», — в ответном слове сказал управляющий директор «Uflex Group», председатель правления Ашок Чатурведи.В июне текущего года индийский холдинг «Флекс Филмс Рус» начнет производство лакокрасочных материалов в Кашире с общим объемом инвестиций порядка 114 миллионов рублей. В данный момент на предприятии ведутся пусконаладочные работы.
В сентябре этого года на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания откроет еще один завод, выпускающий CPP пленку, инвестиции в реализацию проекта составили свыше 2,5 миллиардов рублей.
Компания, чье производство базируется в особой экономической зоне, получает от Правительства Московской области льготы на налоги на прибыль (2% на 8 лет) и имущество (0% на 10 лет), земельный (0% на 5 лет) и транспортный налоги (0 рублей на 5 лет), а также 0% на ввозные таможенные пошлины и НДС.
Ранее сообщалось, что посол России в Индии Алипов рассказал о переводе торговли в национальные валюты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.