Три поколения семьи из Долгопрудного посвятили свою жизнь работе в ДНПП

«Ежегодно в регионе к февралю и марту выращивают около 15 млн цветов. В этом году объёмы значительно увеличится. Так, только подмосковное тепличное хозяйство «Цветком» увеличило площади и с 5 млн тюльпанов выходит на мощность в 7 млн», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводят в пресс-службе



Первую партию луковиц тепличный комплекс уже получил. Сейчас растения проходят предварительную температурную обработку в холодильниках. С помощью низких температур им устраивают искусственную зиму. Из-за этого у луковиц закладывается цветонос, что влияет на качество цветка.



Затем тепличный комплекс высадит луковицы в воду. Цветы укореняются и вырастают в среднем за три недели.



По данным министерства, в регионе выращивают цветы около 20 тепличных хозяйств на площадях 50 га. В Подмосковье в основном растят розы и тюльпаны. Есть в ассортименте хризантемы, примулы и гиацинты.



В начале февраля первые тюльпаны появятся на прилавках Московской области. Пик сезона ежегодно наступает в канун 8 Марта.

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