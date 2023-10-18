Три поколения семьи из Долгопрудного посвятили свою жизнь работе в ДНПП

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Тимофей Карасёв стал первым из семьи работником ДНПП в 1947 году. Он изготавливал инструменты по своим чертежам. Его жена Нина была контролером по термообработке в цехе защитных покрытий.
Стоит отметить, что все три внука Тимофея Карасёва пошли по стопам деда и работают медниками.
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