Три представителя Подмосковья стали победителями и призёрами хакатона по ИИ

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
«В каждом соревновании мы видим достойный уровень подготовки и огромный потенциал. Уверен, что постановщики задач отметили оригинальность предложений участников. Они возьмут их в работу и реализуют на практике», – сказал первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
РЖД представила на конкурсе две задачи по безопасности на железной дороге. Участники хакатона создали систему, которая с помощью нейросетей анализирует бдительность машиниста в пути. Первое место в кейсе «Контроль за вниманием локомотивной бригады» заняла команда «Исходный кот :)»
«Очень рады поучаствовать в таком классном проекте. Получили огромный опыт. Мы участвуем в хакатонах уже третий раз. На первом нашем хакатоне мы заняли 17-е место, на втором – 16-е. И вот наконец победа. Безумно рады и собираемся участвовать ещё», – поделился участник команды «Исходный кот :)» Антон Костерин.Во втором кейсе от ОАО «РЖД» команды создали систему контроля состояния пути. Первое место в кейсе «Безопасный маршрут» заняла команда «НИИстовые».
Одним из кейсодержателей выступил национальный видеохостинг RUTUBE. Он представил задачу по созданию модели, улучшающий качество видео на платформе. Второе место в кейсе заняла команда WildTrue.
Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Организатором выступает Миниэкономразвития.
По итогам хакатонов каждый участник проекта получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям.
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