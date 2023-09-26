Три школы Долгопрудного вошли в число лучших в России

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
Три учебных заведения Долгопрудного вошли в рейтинг лучших школ России по показателю конкурентоспособности выпускников. Рейтинг составило агентство RAEX. Учитывалось число школьников, поступивших в лучшие вузы страны, сообщило вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Всего в рейтинг вошли 23 школы из Подмосковья. Самый высокий показатель у Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном. Как и в прошлом году, он расположился на втором месте. Среди лучших школ также физико-математический лицей №5 в Долгопрудном (10-е место), Королёвский лицей научно-инженерного профиля и Гимназия имени Е.М. Примакова (189-е место)», – перечислила Каклюгина.Первое место в рейтинге занимает Школа им. А. Н. Колмогорова.
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Лора Луганская