Три женщины со свечами в Люберцах помолились «великому богу» и попали на видео

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Трое женщин провели странный обряд со свечами у подъезда подмосковной многоэтажки, в ходе которого попали на видео, позднее размещенное в группе «Люберцы Life™» социальной сети «ВКонтакте». Об этом 5 августа пишет «Мослента».
«Ведро святой воды с балкона помогает от данного проклятия», «Сектанты», «Сколько больных вокруг», «Приедет Баба Яга», — реакция пользователей соцсети была довольно ожидаема, но разнообразна.
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