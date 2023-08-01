Три женщины в Москве пойдут под суд за продажу младенца

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Сразу после составления соответствующих расписок и передачи ребенка фигурантки были задержаны правоохранителями. В ходе допроса женщины полностью признали свою вину. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доказательная база собрана полностью, материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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